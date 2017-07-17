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2017年7月17日 即巿股評 港股直擊

【計量分析】未升完！

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筆者在《七月牛皮不驚怕　大勢向上闖高峰》一文中指出7月先以區間市運行，之後便向上衝，同時也指出7月高位會在27000水平甚至更高，而月波幅亦可達6%或以上。今天便進一步討論7月走勢，下周一再跟大家分享對8月的展望。

從筆者研究的向心系統分析，6月波幅極細，7月的月波幅會在6%以上，甚至可多於8%。現時以6月收市價來計算，7月高位可見26800-27300水平甚至更高。筆者曾提及James Simons的中性市場概念，除了針對操作方法的中性操作，也必須理解，大市並不是只有升及跌兩種走勢，而尚有區間市運行，所以一旦好倉止蝕，也不應立即進行反倉，這跟一般動能指標理解的市場並不相同。

區間市在計量分析中，有很重要的操作意義，區間市時會出現一個波幅重疊，而隨着波幅的變化，預示大市將會進入單邊市走勢。筆者在7月10日《審慎樂觀》，一文中，指出當時周線波幅區間極窄，將會出現多於700點的周波幅，結果上周達1085點周波幅。現時在向心系統來看，大市一度於周三出現小時圖的超買，但在周四，五的即市整固中已被消化。筆者除了把市況簡單分為升/跌/區間市三種外，也會把升市再分兩類，單邊升市及反覆上升。現時大市正處於單邊上升，從向心系統看，這個單邊升市尚未完成，本周尚有高位未見。

中美期結待轉倉

而本周五為中，美期指結算，料周三，四會進行轉倉，而單邊升市總有盡時，大市有機會於本周中旬見極短線高位，周四，五略作回吐，之後步入反覆慢升市。周五的ADR大幅上升，周初升至27000點水平的機率不低。而本周五正是7月21日亦是本月另一個轉折日，按向心系統計算於7月21日後尚有2%升幅的機率達68%，所以7月高位有機會在最後一星期才見。

談捕捉調整入市時機

上周五美市再見新高，同時VIX指數也見新低，可預示未來VIX指數將會上升。當然不論指數升跌，VIX都會大機率上升，但往往在跌市時VIX指數出現急升。筆者之前的文章指出計量分析，十分重視極值操作，近日有報道指美國的VIX指數，有一位被笑稱50美仙的先生，大量買入7月的VIX認購期權。事實上這可能只是單一例子，實際操作時，很多投資者都會選擇買入相關ETF，當中又以反向ETF的成交較有啟示性。

最受市場重視的反向ETF為VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN (XIV)。當VIX指數上升，此反向ETF的價格便會下跌；有趣的是當ETF下跌時，而又出現極大成交量時，往往便是指數見底時。

下表是最近10個成交量最高的交易日

日期 　　　　　價格 　　　　1個月後S&P500升幅
20/1/2016 　 17.96              4.6%
24/6/2016     22                  0.2%
24/8/2015     29.58               2%
15/10/2014   28.3               9.6%
27/6/2016     21.46             8.3%
16/6/2016     26.67             4.3%
11/1/2016     21                   -5%
21/1/2016 　 18.02 　　　     4.1%
15/1/2016     18.44 　　　　  0.8%
17/9/2015     29.44 　　　     3.8%

從上表可見，成功率相當高，而操作上便可以在ETF成交出極大成交量時，預示大市將會出現一次反彈，屆時只以用ATM的BULL SPREAD操作，往往都有不錯的回報。

文末附上筆者本月操作紀錄，供各位參考。

 作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。

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