重要通告 港股直擊

永利地產發展(00864)發盈喜，預期截至6月底止，中期盈利將顯著增加；去年同期盈利112.2萬元。

該公司表示，盈利增加，主要由於期內投資物業公平值的增幅淨額介乎1000萬至1200萬元。