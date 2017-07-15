即巿股評 港股直擊

港股近期的走勢，幾乎與北水相連。內地資金持續通過「滬港通」、「深港通」平台流入本港，早前北水聚焦重磅股匯豐(0005)，近期匯豐繼續得寵，不過內險股及內銀股亦成為新寵兒，相關板塊股價亦見有跟進，某程度亦可見北水對股份的支持作用逐步加大。

筆者在本欄曾經提過，港交所(00388)在每個港股交易日收市下，都會公布港股通(滬)及港股通(深)的十大成交股份，以及其買入和賣出金額，而通過簡單的計算，投資者已可獲知當日這十隻股份的資金流；但如若十大成交的港股通股份出現改變，將不能觀察到資金流入的連貫性；而個別股價面值不高，但北水買入股數較大的股份，並未必能夠上榜，令投資者失去監察機會。

為了方便投資者跟進北水資金流入的趨勢，我們利用港交所公布的港股通持倉量，再配合若干變化，計算出新近獲北水留意的股份，而相關數據現已提供予投資者在發行人網站查閱。根據計算，在截至周二的5個交易日，匯豐繼續是最多北水流入的股份，5日合計流入逾36億元；而以一個月即約20個交易日計算，更累積流入達112億！一個月的北水流入量，已遠多於匯豐上次公布10億美元回購方案的金額。

如果投資者想跟隨北水步伐作滙豐部署，看好可考慮滙豐購(17602)，行使價78.83元，17年10月到期；而如認為北水能夠帶動滙豐再向上推進，可考慮換馬至更高行使價的滙豐購17695，行使價84.88元，18年1月到期。不過，如果投資者擔心若北水及後流出，可能令匯豐有回落風險，亦可考慮滙豐沽15930，行使價65.48元，17年11月到期。

除了匯豐外，內銀及內險股成為近期北水的追捧對象。截至周二的5個交易日，工行(01398)累積流入逾11億元北水，緊次於滙豐，成為第二多北水留意的股份；至於近期強勢的內險股中國平安(02318)，期內的北水流入金額亦超過6億。

如因應北水流向，想作看好工行的部署，或可考慮工行購(27444)，行使價5.52元，17年10月到期。至於看好中國平安，或可考慮平安購(16725)，行使價62.28元，17年12月到期。

另外，如果擔心某些股份股價面值較低，資金流入的金額不多，但股數卻非常明顯，投資者亦可通過持倉量的計算，去追蹤哪些股份被北水密密吸。根據港股通股數流入計算，截至周二的5個交易日，最多股數被北水增持的是工行。以成交較活躍的股份來看，積弱的中石油(00857)及中國信達(01359)，5日內亦被北水增持約4,300萬股至4,.400萬股。

如看好中石油，或可考慮中油購(16870)，行使價5.42元，17年12月到期。至於看好中國信達，或可考慮信達購(15490)，行使價3.18元，17年12月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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