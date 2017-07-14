南方航空(01055)公布，6月客運運力投入按年上升11.77%；其中，國內上升10.39%，地區下降9.09%，國際上升16.3%。
期內，旅客周轉量按年上升14.39%；其中，國內上升13.4%，地區下降5.09%，國際增長17.83%；客座率為82.67%，按年上升1.9個百分點；國內、地區和國際分别上升2.21、3.23和1.06個百分點。
貨運方面，6月貨運運力投入按年上升16.43%，貨郵周轉量按年增加19.36%；貨郵載運率爲57.53%，按年上升1.41個百分點。
南方航空(01055)公布，6月客運運力投入按年上升11.77%；其中，國內上升10.39%，地區下降9.09%，國際上升16.3%。
期內，旅客周轉量按年上升14.39%；其中，國內上升13.4%，地區下降5.09%，國際增長17.83%；客座率為82.67%，按年上升1.9個百分點；國內、地區和國際分别上升2.21、3.23和1.06個百分點。
貨運方面，6月貨運運力投入按年上升16.43%，貨郵周轉量按年增加19.36%；貨郵載運率爲57.53%，按年上升1.41個百分點。
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