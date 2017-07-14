港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額77.1億元，另有約1563.2萬元人民幣沽空， 大市沽空比率9.94%，較上日下跌約1.26個百分點，為7月4日以來新低。

中國平安(02318)連續5天全日沽空金額居首，金額14.2億元，沽空比率42.2%。

騰訊控股(00700)排第二，沽空金額3.35億元，沽空比率9.9%。

第三位是工商銀行(01398)，沽空金額3.31億元，沽空比率26.3%。

第四位是中國海外發展(00688)，沽空金額2.99億元，沽空比率12.9%。