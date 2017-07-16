即巿股評 港股直擊

讀者吳女士問：「本人48歲與媽媽同住自住物業，十年前買了層舊樓收租，因見價錢升了一倍，所以最近賣出，現在大概有500萬元現金，想作保守投資，但實在難測來年之經濟，樓價，或全球有否經濟隱憂之類......不知怎做既安全又能避免錯過升市？我在過往七年間一直收租平均每月16500元，早過着沒有全職工作的日子，現希望有3至4厘股息收入，盡量保本，待大市或樓價有一天下跌可入貨。想問現在買領展(00823)及港燈(02638)先收息可以嗎？我不想買債收息，怕挷死現金。希望專家可給些寶貴意見，感激！」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「領展及港燈都可以選擇作為收息的股份，相對地，過去十年，港燈的回報不及領展，但並不算太差，風險亦不太高。即使領展及港燈的現價已經上升不少，但仍可以值得考慮。我另建議這兩隻股份以外，再選擇多一至兩隻股份，以分散投資組合。可以留意置富產業信託(00778)及陽光房地產基金(00435)，另外，煤氣(00003)亦是可以選擇的收息股以作配搭。」

伊馬仕 信報投資研究部

「目前買樓收租一般扣除雜費後，回報率只有2厘左右；反之，本港REIT一般股息高達4厘水平；相比之下，後者股價雖然處於高位，但仍然屬吸引水平。從你的計劃中，打算買股待樓價下跌，再入貨。不過，如果本港樓價大跌，股市恐怕難獨善其身。值得留意的是，股市波動較大，肯定非『保本』的投資類別。無疑，收租股/REIT、公用股都有相對穩定的派息，但要留意，此類股份作為中短期投資對象，仍然有承擔股價波動的風險。要考慮持有足夠長的時期(十年以上)，長線才可發揮相較保本的作用。個人認為領展、港燈都算是理想的長線收息對象，但也可考慮再分散一點，減低過度集中的潛在風險。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「如果從領展與港燈之間作比較，筆者認為港燈為佳，其一固然是其派息率較高；另外，就是貪其防守性較高及與經濟、地產之相關係數較低，雖然在過去36個月兩股的回報(股價升幅及派息)，領展(約53%)較港燈(約51%)輕微優勝，惟因閣下也已預期於未來樓市或股市皆可能出現不少的調整，因此在符合閣下的投資取態趨於保守的大前提下，港燈應能更符合閣下之胃納，不妨可回顧當年08年股災時的情況，當時港燈雖然也難逃一跌，惟相對其他地產股或收租股已見輕微。因此建議讀者可以先持一半現金，另一半則持有港燈作收息用途，雖然操作上可能略為保守，但其好處是能令心態上偏向較防守性的投資者減輕不少壓力，在保本、賺價、收息上建議作些心態調整。是次的操作因涉及投資，當入市後閣下宜多加留意市埸的變化，及要多了解環球情况或不時諮詢專業人仕的意見，以防犯上入市容易出市難的錯誤。在保本不想用債券又要價、息兼收，在目下的確難有一種投資工具滿足到此類要求，或先調教心態看看能否承擔不確定風險，才全數進入股票市場。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。