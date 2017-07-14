港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指再創收市新高，納指連升5日。港股今早開市承接外圍走勢，再刷新逾兩年高，不過突破高位後表現欠方向，反覆回落，收市連升5日。

恒指今早高開70點，報26416點再創逾兩年高，甫開升幅收窄，早段更倒跌50點，見26295點全日低，其後好淡爭持，中午升18點，波幅上午已成形。大市午後續窄幅，恒指收報26389點，升43點或0.2%。大市今日上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。

總結全周，恒指連升5日，累飆1048點或4.1%。

全日成交額775.33億元，較上日大減約187.52億元或19.5%，為本周最低。

國企指數收報10728點，升50點或0.5%。國指全周升476點或4.6%。

恒指即月期貨收市升3點或0.01%，報26390點，高水1點。

A股個別發展，滬指升0.13%；深成指跌0.37%。兩市成交額約3854.85億元人民幣。

歐洲三大股市續個別發展；美國道指期貨最新跌3點，報21506。

藍籌股方面，平保(02318)再創逾兩年高，收市升1.8%；中移動(00941)升0.3%；騰訊(00700)和滙控(00005)升約0.1%；蒙牛(02319)升2.9%；領展(00823)升0.8%；港交所(00388)升0.5%。相反，多隻強勢股回吐，昨日創上市新高的友邦(01299)回吐1%；國壽(02628)跌0.4%；吉利(00175)跌0.4%；連日造好的瑞聲科技(02018)跌2%，為今日跌幅最大藍籌，不過全周累升9.95%，為藍籌升幅王。

焦點板塊

內房股：重磅內房接力，中海外(00688)收報25.4%，創超過9個月高，升幅6.9%為表現最好藍籌，成交額達23.27億元；華潤置地(01109)升3.5%；萬科(02202)午後停牌，停牌前升2.4%，為表現最好國指成分股；中國恒大(03333)升2.5%；旭輝控股(00884)、龍湖地產(00960)和龍光地產(03380)創上市新高，收市分別升5.3%、4.8%和6%；佳兆業(01638)升5.9%；越秀地產(00123)升5.1%，成交額達2.42億元；深圳控股(00604)升4.3%；中國金茂(00817)升3.5%。

燃氣股：板塊續尋頂，中國燃氣(00384)高見20.25元再創上市新高後反覆，收市升0.5%，連升10日；華潤燃氣(01193)再創上市新高，收市升0.6%；北控(00392)升0.6%；昆能(00135)升2.1%；天倫燃氣(01600)升17.1%。不過，新奧能源(02688)回吐2.2%。

資源股：金屬股表現突出，鞍鋼(00347)發盈喜，料中期盈利按年升5.08倍，股價一度升6%，收市升3.2%，成交額2.97億元；馬鋼(00323)升2.3%。另外，中國鋁業(02600)升3.3%；洛陽鉬業(03993)升5.1%；中國忠旺(01333)升1.8%；中國東方(00581)升一成；俄鋁(00486)升4.6%。

重型裝備股：今日再跑贏大市，中國重汽(03808)升2%；中國龍工(03339)升5.2%；三一國際(00631)料中期虧轉盈，收市升3.2%；中聯重科(01157)升4.5%。濰柴動力(02338)今早創逾兩年高後，收市倒跌2.2%；其A股升0.37%。

汽車零售商：正通汽車(01728)料中期多賺逾一倍，曾升逾半成創逾5年新高，收市升1.3%；早前已發盈喜的美東汽車(01268)創上市新高，收市急升10.9%；永達汽車(03669)創逾4年高，收市升1.4%；和諧汽車(03836)升1.8%；廣匯寶信(01293)升1.3%。

焦點股份

香港電視(01137)：今早高開12.2%，最多升17.5%，收市升8%。集團旗下子公司香港流動電視網絡，獲通訊局批准使用DVB-T2制式作為提供流動電視服務的替代傳送制式。

中國糖果(08182)：娃哈哈集團董事長宗慶后女兒宗馥莉要約失效，股價一度急瀉64.2%，見0.19元創3個半月低，收市跌56.8%，為跌幅最大港股。集團昨日收市後公布，截至昨日收市，計及在要約項下收到的約4.19億股有效接納，要約人和一致行動人士將持有已發行股本約26.03%，未能達成要約之首項條件，要約已失效亦不會延期或修改。

半新股：瑞斯康集團(01679)一度飆升42.9%創上市新高，收市升37.7%，為表現最好港股；弘和仁愛醫療(03869)亦創上市新高，收市升1.2%；昨日上市的TOMO Holdings(08463)急升15.9%。另外，椰豐集團(01695)曾見0.495元創上市新低，逼近招股價0.48元，收市回升3.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。