即巿股評 港股直擊

承接本周一話題，有關讀者Cary的電郵提問，表示以0.265元買入新時代能源(00166)，較7月7日收報0.23元賬面損失13.21%，問筆者對此股有何看法，以及現時應繼續觀望還是止蝕離場。前文末留下一道問題，若於4月10日或之後才以0.265元進場，參考供股最後一天為4月11日，那麼就傾向是供股後才進場，到底又是否合適呢？

分析昔日供股結果

若以供股價0.25元與讀者買入價0.265元才進場，差距僅6%，初步認為買入價算是不俗，但是否值得繼續持股，必須看4月20日晚上發布的供股結果，才可作出判斷。早前供股日期為3月29日至4月11日，而於3月29日至4月7日 (星期五) 收市價介乎0.249至0.255元，理應散戶股東沒有供股意欲。但於其後兩日(4月10和11日)則收報0.27和0.275元，較供股價高出8%和10%，相信也未能打動散戶供股。至於供股結果，顯示只有14份有效申請，認購約24.93億股，佔供股貨總數約29.55億股的84.36%，表面看來銷情不俗，但要留意其中兩份申請為萬新企業有限公司(大股東並包銷商)及其一致行動人士產生，即如下12份申請屬公眾股東認購股份，那麼少的申請表格連同上述供股期間股價與供股價相若的前設下，認為申請屬有心人產生機會大。

存在托價散貨誘因

若推斷正確，公眾股東認購約7.26億股供股貨，存在托價散貨的誘因，我留意到股價於4月20日(當晚發布供結果)顯著上揚，單日升幅13.21% (0.265元→元0.30元)，可視為有心人托價散貨的線索。從4月20日至7月7日，累計成交量約4.03億股，即或全數換手率只有一次，並且為有心人釋出貨量，佔供股街貨約7.26億股之55.55%，反映仍要處理超過3億股供股貨。若考慮到有心人不想損手，理應會在0.25元或以上才會沽貨，那麼只有從4月20日至7月3日才適宜沽貨，期內累計成交量約3.85億股，計出公眾股東需要釋出貨量不少於3.40億股。

大量供股貨未入倉

再看中央結算系統(簡稱CCASS)於發布供股結果當日是沒有變化的，而是在翌日 (4月21日) 才會看到有供股貨放進CCASS，股數為782,673,226股，較公眾股東認購的726,312,192股為多，暗示大股東及其一致行動人士也有放貨入CCASS。截至7月7日已放入CCASS的供股貨有783,276,726股，僅多了603,500股，反映仍有大量供股貨未有放進CCASS。而於4月21日承接供股貨最多的30名參與者合計持有766,202,601股，較當日已放進CCASS的782,673,226股，只差16,470,625股，並可留意與7月7日的數據比較，增持了5,292,475股，可見實則已釋出的供股貨只有11,178,150股，存在繼續持貨持候的誘因。

持股必須考慮因素

最後想指出讀者持股時曾高見0.345元，較其買入價0.265元之升幅已逾三成，乎合細價股操作之賬面回報率為20%至30%的預期，理應當時存在止賺離場的誘因。此外，即或確認「供乾」，也不代表股價會於供股完成後有心人立即托價散貨，所以現時讀者就算繼續持股，也要有心理準備可能要守候一段日子，才見股價上揚，此乃讀者必須考慮的因素。

聶Sir

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