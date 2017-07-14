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今日 14:50 即巿股評 港股直擊

【短線出招】摩笛吹起688，你跟唔跟？

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繼中銀香港(02388)、滙控(00005)、內銀股之後，大摩今次份中海外(00688)報告同樣夠威力！今朝大家仍未知原因，中海外升逾2%，已覺不尋常，若肯跟入，下午真係肥仔水。通常呢類報告，都係有個結構性利好故事，好似中銀香港令人改觀為增長股，今次大摩份中海外報告賣點係公司管理層睇好明年銷售增長，就足夠成為重大利好。

根據EJFQ綜合預測，中海外今年預測PE略回升至7倍，所以2018年若果盈利增長理想，PE將回落至6倍，再睇中海外市賬率PB目前較中位數低0.9個標準差，相反，碧桂園(02007)PB就較中位數高出2.9個標準差，估值高低分野大。再者，中海外財務狀況一向穩陣，亦正因為咁，無其他內房股做咁大槓桿發大搶市場，所以股價大落後。今日第一支大陽燭，不反對跟入，但要睇一至兩個月中線較好。

我對內房股一向有戒心，認為內房負債問題已「大到不能倒」，市場不少高息債券基金靠內房直債收息，內房真係千祈唔好出事，所以好多人認為國家不會讓樓市爆煲，所以形成惡性循環，限購城市反顯得愈矜貴。所以筆者寧願悶悶地揸莊士中國(00298)這類港資內房股，低PE兼大折讓，一個大交易就將價值大釋放。莊中今年以來升了四成三，絕不失禮，最新升1.5%報0.68元，見超過一個月高位，看短期能否爆穿0.69元阻力，再做另一個台階。

羅崇博 (杜比)

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