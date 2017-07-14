即巿股評 港股直擊

嚟到星期五港股喺周末效應之下，之前四日嘅強勁升勢終於要停落嚟，但又唔見得有好大回吐壓力，睇嚟呢個星期冇乜炒鬼上咗車。既然係咁，大戶又點會咁好死質番落去，畀位你買平貨，估計下周初即使大市要回調，幅度都好有限，恒指可能落到26100至26200，仲未上車喺朋友，自己睇位執生喇！

隔晚美股繼續做好，納指連升5個交易日，道指再創收市新高，港股今日開市有follow，不過高開70點，見咗26417點全日高位之後，一度倒跌50點，見埋半日低位26296點，其後一直喺26300上面橫行爭持。半日恒指升18點，報收26364點，國指則升17點，報收10694點。

早幾日表現強勁嘅重磅股都回頭抖氣，騰訊(00700)今日唔識升，開市最高都係見過285.4元，之後逐步回落至最低282.4元又行番上去，半日報收284.2元，微跌兩粒神，睇嚟騰訊回勇後，呢轉即使回調，可能落到280元已有支持，極其量見埋278元，要搵位上車睇住278至282元水平。

其他重磅股個別發展，噚日創上市新高的友邦(01299)回吐0.7%；建行(00939)持平報6.39元；連日造好的瑞聲科技(02018)跌2.1%，半日報收107.1元。內險股表現不一，平保(02318)再創56.7元高位，半日報收56.6元，至於一直落後嘅國壽(02628)有心無力，見過25.15元高位倒跌，半日報收24.9元，不過只要股價守穩24.5至24.7元，之後應該有運行。

鞍鋼(00347)發盈喜，帶動其他鋼鐵股上升，不過資源股呢期並非焦點，今日唔打算追貨，怕高追後鞍鋼盈喜效應消失。反而睇睇基建股，今日跑贏大市，暫時以中鐵建(01186)幅圖靚仔啲，不過現價剛好喺100日線阻力，呢個位買有啲尷尬，寧願揀中國中鐵(00390)，至少現價距6.7元100日線阻力仲有啲水位。

本地地產股個別發展，阿Man推介嘅四大天王，表現好壞參半，恒地(00012)跟新地(00016)升再，長地(01113)同新世界(00017)略回。本地地產股回氣，又輪到內房股接力，中海外(00688)創近4個月新高，半日急升5.26%，為表現最好藍籌，破頂唔估頂。睇番富力地產(02777)同合景泰富(01813)，圖表呈現大圓底收集，有條件收集完成再升，睇時都係睇番之前高位，前者13.3元，後者5.9元初步目標。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)