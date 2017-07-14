港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指再創收市新高，納指則錄5連升。已連升4日累飆1005點的港股今早開市承接外圍走勢，再刷新逾兩年高，不過高位表現欠方向。

恒指今早高開70點，報26416點再創逾兩年高，甫開升幅收窄，早段更倒跌50點，見26295點半日低，其後好淡爭持。恒指中午收報26364點，升18點或0.1%，大市半日成交額414.05億元。

國企指數中午收報10694點，升17點或0.2%。

A股半日偏軟，滬指跌0.18%；深成指跌0.32%。

藍籌股方面，平保(02318)今早再創逾兩年高，半日升0.7%；中移動(00941)升0.5%；滙控(00005)升0.2%；蒙牛(02319)升2.5%；招商局港口(00144)升2%。相反，多隻強勢股回吐，昨日創上市新高的友邦(01299)回吐0.8%；中行(03988)和國壽(02628)跌約0.8%；吉利(00175)跌1.2%；連日造好的瑞聲科技(02018)跌2.1%，為跌幅最大藍籌。

焦點板塊

內房股：重磅內房接力，中海外(00688)發力創近4個月高，半日升5.3%為表現最好藍籌，成交額達12.63億元；華潤置地(01109)升3.1%；萬科(02202)升2.4%，為表現最好國指成分股；中國恒大(03333)升3.1%。

燃氣股：板塊續尋頂，中國燃氣(00384)再創上市新高，半日升1.4%，暫時連升10日；新創逾兩年高，收市升1.4%，連升第8日；華潤燃氣(01193)再創上市新高，半日升2.5%；北控(00392)升1.1%；昆能(00135)升1.8%。不過，新奧能源(02688)回吐1.1%。

資源股：金屬股今早表現突出，鞍鋼(00347)發盈喜，料中期盈利按年升5.08倍，股價一度升6%，半日升2.2%，成交額2.16億元；馬鋼(00323)升2.6%。另外，中國鋁業(02600)升3.3%；洛陽鉬業(03993)升2.3%；中國忠旺(01333)升1.8%；江銅(00358)升1.1%；中國東方(00581)升3.9%。

焦點股份

香港電視(01137)：今早高開12.2%，最多升17.5%，半日升10.6%。集團旗下子公司香港流動電視網絡，獲通訊局批准使用DVB-T2制式作為提供流動電視服務的替代傳送制式。

中國糖果(08182)：娃哈哈集團董事長宗慶后女兒宗馥莉要約失效，股價一度急瀉64.2%，見0.19元創3個半月低，半日跌52.8%。集團昨日收市後公布，截至昨日收市，計及在要約項下收到的約4.19億股有效接納，要約人和一致行動人士將持有已發行股本約26.03%，未能達成要約之首項條件，要約已失效亦不會延期或修改。

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