即巿股評 港股直擊

噚日恒指再次裂口向上升，跟手全日大約係26200至26300點上落，揀咗出嚟嘅恒指牛(65515)，喺下半場就得1點40分、2點10分同2點55分，喺恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)出現超賣，亦即係呢三個時間就係(65515)可以落場嘅時間。踏入3點打後恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)由超賣變超買，day trade(65515)嘅話技術上就當然可以收工啦，之但係賺幅上除非你好大注，否則得三四格嘅話，好可能你會選擇過夜博一博；若然今朝開市趁裂口開升嗰吓，即恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)出現超買就放走(65515)，今日下午茶又有著落。

依家10點11分，恒指由今朝升70點開市，至依家倒跌23點，報26322點。日線圖上見恒指噚日粒燭已經升穿咗保歷加通道頂部，今日粒燭繼續處於保歷加通道頂部嘅樓上，但係正如之前所講，恒指走勢有超過九成九成時間係喺保歷加通道裡面游走，餘下嘅時間就係處於保歷加通道以外，但唔理係穿頂還是穿底，三數日後都會入返去保歷加通道入面，關鍵在於保歷加通道口拓寬比位恒指，還是恒指自己乖乖地返屋企啫。

從日線圖上見到保歷加通道口拓寬中，不過SlowSTC(14,3)見到%K線(92.88)同%D線(85.57)雙雙踩入嚴重超買區，MACD「雙牛」好靚呀，而14RSI則處64偏高水平。即係話恒指係有本事再上，但再上之前先要瓹返入保歷加通道，一來「修正」番恒指走勢處於保歷加通道裡面，二來又可以比啲技術指標回一回，先製造一個空間出嚟，然後就有位再上啦。

若然預計個市keep住係保歷加上升通道的話，咁就可以用頂部(26309點)同中軸(即20天線，25777點)配落去恒指牛熊證街貨圖上，就見到頂部係入唔到熊證街貨範圍，於時間關係，今早開市價(亦即係暫時嘅高位)26416點，已經將26300至26399點嘅熊證打咗靶，換言之依家最貼嘅熊證就係26400至26499點，呢度有相當於725張期指。

至於保歷加通道中軸，同樣都係未掂到任何牛證街貨區(牛證最貼價個位係25500至25599點，有相當於866張期指)。

按點數同埋日線圖推敲恒指嘅走勢，即保歷加通道口有望會持續拓闊而比位恒指向上行，且上方亦有唔少近熊嘅街貨喺度，成件事又變得好理所當然咁喎。恒指牛(65525)，收回價25458點，低過中軸同第一牛證區，約29倍槓桿OK啦，勝在夠活躍嘛。

望望月歷原來今日係7月14日，我識嘅人之中有四個人係今日生日：我老爺嘅兩個外甥女(無錯，兩姊妹同一日生日)、舊同事大食翠兒同埋一位早個零月前做咗人哋哥哥嘅陳皮仔小朋友，大家都生日快樂呀！(好彩呢個日子係新曆，唔係舊曆...)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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