美銀美林 鞍鋼股份(00347)
評級：買入->買入
目標價：7元->7元(較前收市價5.88元有19%潛在升幅)
鞍鋼股份發盈喜，預期上半年淨利潤大升5倍至18億元人民幣，較去年同期大幅改善。美銀美林發表報告，維持鞍鋼「買入」評級，目標價7元。
美銀美林預期第三季下游鋼鐵需求維持平穩，第四季屬汽車及家電行業旺季，亦將進一步支持鋼鐵消費。
摩根士丹利維持「增持」評級，目標價6.2元，指鞍鋼第二季業績好過該行預期。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
美銀美林 鞍鋼股份(00347)
評級：買入->買入
目標價：7元->7元(較前收市價5.88元有19%潛在升幅)
鞍鋼股份發盈喜，預期上半年淨利潤大升5倍至18億元人民幣，較去年同期大幅改善。美銀美林發表報告，維持鞍鋼「買入」評級，目標價7元。
美銀美林預期第三季下游鋼鐵需求維持平穩，第四季屬汽車及家電行業旺季，亦將進一步支持鋼鐵消費。
摩根士丹利維持「增持」評級，目標價6.2元，指鞍鋼第二季業績好過該行預期。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
|下一篇：
|【異動股】中國糖果狂瀉64% 宗馥莉要約失效
|上一篇：
|海航據報大幅放緩海外併購步伐