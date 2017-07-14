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美銀美林:鞍鋼下半年料獲需求支持 續睇7元

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美銀美林　鞍鋼股份(00347)

評級：買入->買入

目標價：7元->7元(較前收市價5.88元有19%潛在升幅)

鞍鋼股份發盈喜，預期上半年淨利潤大升5倍至18億元人民幣，較去年同期大幅改善。美銀美林發表報告，維持鞍鋼「買入」評級，目標價7元。

美銀美林預期第三季下游鋼鐵需求維持平穩，第四季屬汽車及家電行業旺季，亦將進一步支持鋼鐵消費。

摩根士丹利維持「增持」評級，目標價6.2元，指鞍鋼第二季業績好過該行預期。

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