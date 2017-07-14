即巿股評 港股直擊

恒指昨日高開後，走勢反覆，全日波幅128點。恒指收報26346點，升302點或1.16%，成交金額962.86億元。國指收報10677點，升160點或1.52%；上證收報3218點，升20點或0.64%。三項指數都向好，港股表現優於A股。

恒指最高升至26383點，創2015年7月3日以來高位，以陽燭「十字星」收市，呈4連陽走勢。恒指在4個交易日內升近千點，升穿保歷加通道頂部，MACD快慢線的差距由負轉正，屬利好訊號。全日上升股份877隻，下跌640隻，市況偏好，但未如指數般強。

國指已連續3天跑贏恒指，原因是內銀板塊受到追捧。中國全國金融工作會議將於7月14-15日召開，防控風險料為主要議題。

中國保監會副主席陳文輝稱，個別保險公司規模擴張快，隱藏風險暴露；短期看，要通過「瘦身」來化解個別激進公司的現金流風險。禁止代持、違規關聯持股等行為。消息或會利淡內險板塊。

美國聯儲局主席耶倫表示，希望以緩慢且漸進的方式縮減資產負債表，並指認定潛在通脹趨勢遠低於2%的說法，是言之過早。美國上周首次申領失業救濟人數減少3千至24.7萬，但仍高於預期的24.5萬。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恆指走勢向好，上望26500水平，但午後走勢或反覆。

個股介紹：

六福集團(00590)的主要業務為從事各類黃鉑金首飾、黃金飾品及珠寶首飾之採購、設計、批發、商標授權及零售業務。

集團在截至2017年3月底財年錄得收入128.07億元，按年跌8.7%；毛利32.77億元，增長0.7%；純利10.17億元，按年增長6.1%，每股基本盈利1.73元，派末期息每股0.4元，另派特別息每股0.15元。

集團管理層在接受媒體訪問時表示，香港同店銷售連跌12個季度後，去年第四季重返正數，在今年首季表現不錯，希望增長趨勢可以延續下來。

參考彭博資料， 2018年預測市盈率為15.69倍，周息率3.73%。股份上日收報29.3元，上望32.2元，止損設於28.95元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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