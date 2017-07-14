港股直擊 即巿股評

美國聯儲局主席耶倫國會聽證會作供完結，看法維持鴿派，隔晚美股造好。港股本周連升4日，累飆1005點後，今日早段有望靠穩。

道瓊斯工業平均指數收市升20點或0.1%，報21553點，再創歷史收市新高；標準普爾500指數升4點或0.19%，報2447點；納斯特綜合指數升13點或0.21%，報6274，連升第5日。

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Rob Kaplan)表示，按照現時聯邦基金利率升至1.25至1.5%水平，要看到更多確認通脹在中期升至2%指標的證據後，才會支持下一次加息，言論亦偏鴿派。

經濟數據方面，美國勞工部公布，截至7月8日止當周，美國首次申領失業救濟人數24.7萬人，按周減少3000人，稍遜市場預期。美國今晚將公布上月CPI及零售銷售數據。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報75.53元，較本港上日收市升0.43元；騰訊(00700)ADR收報283.19元，跌1.21元；國壽(02628)ADR收報25.19元，升0.43元；中海油(00883)ADR收報8.72元，升0.05元；中國鋁業(02600)ADR收報4.26元，升0.02元；中石油(00857)ADR收報4.85元，升0.02元；中石化(00386)ADR收報6.22元，升0.27元；中移動(00941)ADR收報82.16元，升0.16元。

ADR港股比例指數收報26399點，升52點或0.2%。夜市期指收報26378點，跌9點，較昨日恒指收市高水32點。恒指收報26346點，升302點或1.2%，創2015年6月26日以來收市新高，本周連升4日，累飆1005點或4%。恒指14天RSI報64.94，仍未進入超買區。個股方面，連升9日的中國燃氣(00384)14天RSI達93.3，僅次於細股利興發展(00068)為第二超買主板股份，留意股價短期或較波動。

焦點股份

多家公司發盈喜，金隅股份(02009)預期中期股東應佔淨利潤介乎18.25億元至19億元人民幣；鞍鋼股份(00347)預期中期盈利按年上升5.08倍，至約18.23億元人民幣；中國金洋(01282)預期中期綜合溢利將按年增長超過5倍，而去年同期股東應佔盈利1485.1萬元。

中國國航(00753)：集團公布6月客運運力投入按年上升5.2%，旅客周轉量上升4.2%。

中國太平(00966)：旗下附屬太平人壽、太平財險及太平養老於今年上半年累計保費收入合共約924億元人民幣，按年增長27.68%。

鎮科集團(00859)：以代價9.65億元，出售灣仔駱克道487至489號商業樓宇「駱克駅」，套現所得將用作一般營運資金及用作未來物業投資機會。該物業位於香港駱克道總樓面面積約3.27萬平方呎，於2004年以原購買價約1.18億元購入。

合生創展(00754)：上半年合約銷售金額約44.52億元人民幣，按年下降22.9%，涉及合約銷售面積約33.24萬平方米。平均售價每平方米1.34萬元，按年上升31%。

香港電視(01137)：旗下子公司香港流動電視網絡獲通訊局批准使用DVB-T2制式作為提供流動電視服務的替代傳送制式。該公司指，須在一個月內提供上述示範、試驗及測試的詳細計劃及時間表，並在香港流動電視網絡使用DVB-T2制式前，以通訊局同意的方式及時間進行該等示範、試驗及測試。

新股：創業板靖洋集團控股(08257)今早上市。

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