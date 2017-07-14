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今日 08:16 即巿股評 港股直擊

【個股分析】華晨目標17.1元

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受美聯儲主席耶倫加息空間有限言論刺激，美股創新高，同時也帶動港股造好，恒指昨日高開296點後，最多升340點見26,340點，再創兩年新高，收報26,346點，大市全日成交額962.05億元。此外，內地經濟數據續有利好消息，六月份以美元計的出口及進口均達到雙位數增幅，同時創三個月新高，比市場預期為佳。但筆者認為恒指雖升勢已確認，但短期市況則升勢過急，加上好消息已接近盡出，現階段高追的風險較大，應待港股稍作調整才把握機會入市，建議可候恒指回落至26000點再作部署。

選股方面，可留意華晨中國(01114)，該公司去年純利增長5.4%至36.8億元(人民幣，下同)，增長雖不算突出，故股價走勢相對其他汽車股略為落後，但該公司上月底以象徵式的1元價錢，向法國企業雷諾出售其「金杯」的49%股權，此舉目的是引入海外知名汽車企業的技術，加強旗下輕型商用車業務。此外，華晨一直與寶馬在內地合營，寶馬在中國銷量相當強勁。單計去年華晨寶馬銷量升8%至逾31萬輛，而截至今年首季的銷量則升12.4%至14.3萬輛，增長明顯加快，上月底新推的寶馬5系轎車則主打豪華車市場，獲市場好評，相信今年的銷售增長很大可能比去年更佳。

其股價走勢在六月中至六月底期間曾作整固，其後於本月初由13.64元開始發力，昨日最高升至15.72元，創52周新高，建議可候15.5元買入，目標17.1元，跌穿15元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

 

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