即巿股評 港股直擊

筆者早前曾跟進的中國新金融(00412)，集團最新公布了截至2017年3月底的業績，期內收入上升99.5%至1.93億元，純利大升122.2%至1.59億元，邊際利潤高達82.4%。集團在中期業績時曾錄得虧損5.51億元，意味着集團在下半財年錄得7.1億元的純利，業績大為改善。

雖然集團的現價市盈率仍達40倍，但相信在大股東山東高速集團的支持下，未來盈利大有改善空間，令其估值變得更合理。再者，為凸顯集團作為山東高速集團的首個海外上市平台，集團即將改名為「中國山東高速金融集團有限公司」或「山高金融」，以鞏固集團在山高系內的地位。

集團共有3個主要業務，包括1) 證券投資分部，主要從事買賣證券及衍生工具及持有股本及債務投資主要作利息收入、股息收入及資本增值； 2)放債分部，主要於香港從事放債業務；及 3)融資租賃分部，主要從事直接融資租賃、顧問服務及資產交易平台業務。以收入計算，融資租賃是集團的主要業務，佔總收入的85%，其次為佔總收入約10%的放債，然後才是證券投資業務。

融資租賃業務得以造好，主要是因為中國政府持續推出利好融資租賃行業的政策。在2016年3月，財政部丶國家稅務總局出台《關於全面推開營業稅收徵增值稅試點的通知》（財稅201636號），將融資租賃行業實施營改增，大大降低了行業的稅收負擔。同月，中國人民銀行、銀監會聯合發佈《關於加大對新消費領域金融支持的指導意見》，支持融資行業的發展。

為進一步拓展有關業務，集團建議收購環球租賃，該公司主要在中國從事各類租賃業務，如直接租賃、融資租賃及經營租賃，購買受中國境內外租賃所限的資產、出售具餘值的租賃產品，以及於中國經營與其保理業務有關的主營業務。透過是次收購，將有助集團於「一帶一路」沿途超過60個國家中覓得具潛力投資商機，主要投資範疇包括基建建設(包括金融及社會基建)及私募投資。其他投資範疇包括物流、工業發展、房地產開發、公共設施建設、醫療設施及設備、教育及文化發展等。所有投資範疇需要融資租賃公司的參與，從而改善資金運用。

事實上，中國新金融早前協辦在香港舉行的「一帶一路‧巴基斯坦投資論壇」，集團在這次論壇期間，與巴基斯坦的官員與企業對接政策、對接項目，就高速公路等基礎設施、能源資源、融資服務、金融合作等多個領域達成合作意向。預料借力於「一帶一路」的國策，相信將有望進一步改善集團的業績表現，為股東創造更多價值。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞