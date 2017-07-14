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美國聯儲局主席耶倫周三(12日)在國會聽證會中，接受議員質詢有關局方貨幣政策和美國經濟的問題。耶倫在預先準備好的證詞中表示，聯邦基金利率毋須再調升很多，便可達至中性利率(neutral rate，即既不刺激也不壓抑消費及投資的利率水平)，似乎暗示未來加息空間未必很大。

在通脹問題上，耶倫的言論亦較之前審慎，承認通脹是美國經濟不明朗因素之一，強調局方將密切注視物價走向；若核心通脹持續低於2%的目標，不排除重新調整貨幣政策。

她更表明，加息步伐並無預設路程，亦非一成不變。耶倫的最新表態較市場預期更傾向鴿派，即現階段不急於加息，短期仍以經濟復甦為首要目標。耶倫發言後，市場對聯儲局年內加息的預期明顯降低，根據利率期貨數據顯示，交易員認為今年底前加息的概率已跌至51.4%。

反映美國一籃子經濟數據與市場預期落差表現的花旗美國經濟驚喜指數(Citi U.S. Economic Surprise Index)，自今年3月中過後便從多年新高水平輾轉回落，反映美國近月公布的經濟數據表現，整體來說持續差過市場預期。

至於美國通脹數據方面，自今年第一季末開始(與經濟回軟的時間吻合)，多項通脹指標已先後見頂回軟。

反映市場對通脹預期的打和利率(breakeven rate)，已由2月初2.1%的高位，輾轉下降至目前不足1.8%，短短數月累積下跌約30個基點，可見通脹壓力近月同樣出現明顯放緩跡象。

然而，聯儲局連月來多番強調美國經濟表現很理想，深信勞工市場持續轉強，通脹將會上升，並於6月中再次宣布加息四分一厘。以上種種舉動，似乎與美國近期經濟及通脹表現格格不入，難怪投資市場今年來一直對美元前景投下「不信任票」(美滙指數年初至今已累跌逾6個百分點)。如今耶倫突然由鷹轉鴿，加息及縮減資產負債表規模(縮表)的取態再硬不起來，短期料繼續為美元帶來一定壓力。

歐羅兌美元在耶倫發言後一度攀升至1.1489美元，創14個月新高。亞洲地區主要貨幣包括人民幣、日圓、韓圜在國際滙市兌美元亦顯著上升。

港股方面，恒生指數連升3天，飆逾700點後， 昨天承接外圍升勢，急漲逾300點，再創超過兩年新高。恒指收報26346點，升302點(1.2%)，4天累漲1005點(4%)；大市成交額963億元。

從技術走勢來看，恒指周一收復50天線後，表現持續向好，情況與4月相若；加上14天相對強弱指數(RSI)繼續處於50強弱分界之上，且尚未觸及70超買水平【圖】，短期仍可上試更高位。恒指現處2015年中至2016年初下跌浪的78.6%反彈阻力(約26400點)爭持，若未來進一步突破此水平，上方阻力可先參考年初至今上升通道頂部約27000至27200點附近位置，恰巧與下一個較大型的成交量密集區底部位置相若。

信報投資研究部

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