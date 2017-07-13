即巿股評 港股直擊

上星期文章才叫選股要以防守性為主，轉頭本周市場資金入市，情況氣氛完全逆轉，本季焦點相信會落入中資金融股份，及港交所(00388)作領軍，因幾個交易日看盤路交易，就算沖高後回大盤縮也沒有縮，有幾多要幾多之勢。

大戶初步已入齊貨剛開車

本周幾個交易日留意到中資金融股已有大盤默默買入，而出貨者衆且細注特多，意味大市將要轉勢，可能上周市況以下跌為主而令投資者擔憂，見今星期初略為回升便以安全為主，姑勿論有貨或無貨在手，最重要是跟著來的大市走勢。從今周初見大盤買入之勇，應目標不是看牛熊證，而是大戶初步已入齊貨，夾手夾腳掃上去，從過往經驗此類轉角市會走大漲小回即日調整完成為多，可以偷位在低位買入機會有困難。

上月初文章提過港股要升受惠必是港交所，今天升幅靚絕且成交配合，已開通的「債券通」及雙幣黃金期貨，幾乎股價未有反映過其潛在投資價值，可能今次有機成升市火車頭，而股王騰訊(00700)亦記一功，但收風有分析員擔心早前給《人民網》罕有地兩次公開點名「王者榮耀」手遊事件，會否繼續發酵，因官媒搬出（別讓網遊成為生活的全部），雙方能找到平衡點是最好，但中央最注重兒童心智及價值觀的大前提下，這底線是不可觸及的，怕中央立例收緊手遊條例，所以分析員的觀望態度是可以理解。而提過「A股入摩好戲在後頭」想信已經開始偷步入市了，建議投資者現階段入市選指數股及中資股，外資主要買上述相關股，三四線及細價股留待下一輪才炒，心態上勿犯股價已升不如買些還未升的股份，犯了人取我棄、人棄我取之貪平之毛病。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。