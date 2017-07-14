即巿股評 港股直擊

昨天收到很多信報讀者的留言及支持，再三感謝信報給予筆者機會，在這個平台跟大家分享觀點。很多讀者朋友問及昨天出現上升裂口的問題，大市會否先回後上？何時食糊等等，今天便簡單回答。

裂口非關鍵！

其實，坊間有很多種圖表來觀察大市，如大家看外國的報價圖，多數是線形圖或山形圖，那便沒有顯示出裂口了。同時道指的計算方法跟恒指不同，也較難出現裂口。外國的分析，都鮮少談及裂口，香港人好像對裂口有說不完的迷思，好像有上升裂口便需要回補，那麼，有誰可以跟我說說，有否數據支持。上升/下跌裂口平均多少個交易日後會出現回補呢？而且尚有另一說法，回補上升裂口，大市會升得更健康。又或是上升裂口不宜回補，回補了就向淡轉弱，如何去量化大市是否健康呢？凡此種種，都是用了裂口來支持那位分析者已先入為主的觀點，這算不上是分析，只是曲線套入，完全不科學也不理性，有一些時候，連自已也騙不了。

從計量分析的觀點看，裂口區並沒有發生任何成交，根本就不知道當中動力是買上的強，還是沽出的強，沒有足夠資料去分析，所以便會忽略不理。我們重視升得急或是跌得急的時間，因代表了沒有足夠的對家，只有單邊的買盤/沽盤，那一段區間一旦被收復，單邊走勢便被破壞！用近日的例子說明，便是發生在7月11日25625至25900點，這段區間是單邊買盤把大市推升，同時沒有足夠的套現盤或沽盤出現，這個區間也是這段升浪的重要支持區。

回調看動力

是次升浪由7月5日低點起步，而在7月11日起加速。7月10日收市在25500點，而7月11日已是在25605點開市，7月12日再次出現開市跳升114點，7月13日跳升297點，7月12日及7月13日基本上都是開市後細波幅運行。大家如非隔夜部署的，而是超短線即市炒家，基本上無啖好食，資金流部署上基本不希望散戶有位上車，既然如出，大戶要出貨食糊亦不易，同時也反映升浪應未完。雖然這觀點是筆者估估吓，不過從向心系統上，也可看到端倪！

從筆者研發的向心系統看，小時圖呈上升通道，以26250點為初步支持。如日內整固不收穿26250點，下周仍會出現強勁單邊市，短線尚會急升。反之如日內收穿26250點，大市會轉為跌小升多，反覆慢升。筆者在<七月牛皮不驚怕 大勢向上闖高峰>一文中指出7月有兩個轉折日，一個是7月7日，現時由7月10日起步急升，轉折日訊號準確成功。而另一個轉折日是7月21日。現時有機會守在26250點之上，一直急升至7月21日。才轉入反覆慢升。整組升浪要在8月中旬才出現微調。

文末附上筆者本月操作紀錄，供各位參考。