即巿股評 港股直擊

國際商業結算(00147)今日收市挫32.2%，報0.59元，成交激增至4736萬元，為全日表現最差港股。此股在大市連升4日累飆1005點之際，錄得4連跌，累挫43.1%。

股價今日補回去年9月23日高開的裂口，那日亦是集團大半年來神奇走勢的開端。集團去年9月22日收市後公布，擬發展部署「下一代結算網」，並建議由當時的「超越集團」改名為「國際商業結算」。

集團繼而在去年9月23日收市後進一步公布，委任羅峰為集團主席，此人為億贊普集團創辦人，億贊普主打「一帶一路」和金融科技。同時與羅峰加入董事會的還有億贊普高級副總裁李娜。之後於去年10月，控股股東長鴻以每股1.04元向羅峰出售25.4億股(當時已發行股本約13.3%)，變相形成伙伴組合。

集團其後簽署一堆發展國際結算的協議，去年底又完成向信達、國資背景的重慶渝富和重慶臨空戰略以每股1.25元批股，淨籌15.87億元。在重重堆砌之下，股價今年4月炒高至1.79元。

股價本周大跌的原因，或可由中央結算系統參透一下。上周五(7月7日)有28.45%已發行股本放於中央結算系統，至昨日(12日)收市有29.16%，當中大約多出1.44億股(0.71%)，單是東興證券就多了近1億股，而4日來此股成交量近1.2億股。

國際商業結算已跌穿批股價和羅峰購股價，雖然股價急跌，但暫時未見大戶的大手活動，支持位難以計算。再者，集團今日收市市值近120億元，但截至3月底止全年蝕7847萬，每股資產淨值不足0.1元。撈底未算高風險，但難度相當高。

陳鎮強

信報投資研究部

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