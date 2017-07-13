港股直擊 即巿股評

美聯儲主席耶倫昨晚在國會重申今年內有可能縮表，未來幾年漸進加息，市場解讀為鴿派言論，消息推動隔晚道指破頂。港股連升三日、飆逾700點後，今日進一步走高造好，大市成交額為超過一周最高。

恒指今早高開296點，甫開曾升340點，見26383點，再創逾兩年新高，其後升勢回順，升幅一度收窄至211點，見26255點全日低，之後復升逾300點，中午升279點，波幅午前成形。大市午後在26300點水平上落，收市競價時段嘜高。恒指收報26346點，升302點或1.2%，創2015年6月26日以來收市新高，本周連升4日，累飆1005點或4%。大市今日上升股份比例為58%，下跌股比例為42%。

全日成交額962.85億元，較上日增加約101.61億元或11.8%，為7月4日以來最高。

國企指數收報10677點，升160點或1.5%。國指三連升，累飆462點或4.5%。

恒指即月期貨收市升290點或1.11%，報26387點，高水41點。

A股高收，滬指升0.64%；深成指升0.12%。兩市成交額約4380億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升25點，報21508。

藍籌股普遍向上，港交所(00388)發力高見210.6元，創近10個月高，收市升3%，成交急增；友邦(01299)高見59.2元創上市新高，其後反覆，收市升0.5%；滙控(00005)升0.5%；中移動(00941)升1.6%；長和(00001)升1.5%；金沙中國(01928)升3.4%；神華(01088)升2.7%。相反，港鐵(00066)跌0.4%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資金融股：內地上月新增貸款和社會融資規模勝市場預期。藍籌內銀股續貢獻大市，建行(00939)升0.8%；工行(01398)和中行(03988)升約1.3%。昨日窄幅回吐的內險股今日回勇，平保(02318)創逾兩年高，收市升2.5%；國壽(02628)升1.6%；太保(02601)創52周新高，收市升2.5%；新華保險(01336)創逾兩年高，收市升3.8%；人保(01339)和太保(00966)創逾一年半高，分別升3.3%和升1.9%。另外，中金公司(03908)創逾一年高，收市急升5.6%。

本地地產股：美國聯儲局主席耶倫言論偏鴿派，對息口敏感的本地地產股跑贏大市，長實地產(01113)創逾一年半高，收市升1%；新地(00016)升2.2%；恒地(00012)升1.7%；新世界(00017)升3.3%；信置(00083)升2.2%；會德豐(00020)升1.1%；九倉(00004)升1.5%。

燃氣股：升勢未見疲態，中國燃氣(00384)再創上市新高，收市升3%，連升9日；新奧能源(02688)創逾兩年高，收市升1.4%，連升第8日；華潤燃氣(01193)獲瑞信上調目標價至36元，股價高見31.2元創上市新高，收市升0.3%；北控(00392)升2.2%；昆能(00135)升2.5%。

科技股：隔晚美國納指升1.1%，本港科技股造好。科網股龍頭騰訊(00700)逼近上市高位，收市升1.1%；美圖(01357)曾升8.9%，收市升4%；IGG(00799)升7.8%；金山軟件(03888)升1.8%；雲遊(00484)升3%；擎天軟件(01297)升1.7%。手機零件股方面，瑞聲科技(02018)再創復牌後新高，收市升4.4%，為表現最好藍籌；比亞迪電子(00285)升2%；丘鈦科技(01478)創上市新高，收市升3%；昂納(00877)升3.1%；ASM太平洋(00522)急升5.6%。不過，舜宇(02382)高見76.95元創上市新高後，收市跌0.5%。

零售股：個別中港零售股跑出，本地珠寶股整體表現較好。周大福(01929)公布截至今年6月底首季營運數據，港澳地區同店銷售按年增長5%，而中國市場則增長11%。股價升2.1%；六福集團(00590)創逾兩年半新高，收市升2.6%；周生生(00116)升2%。另外，寶勝國際(03813)升9.4%；利福中國(02136)尾段落鑊創上市新高，收市飆27.8%；國美電器(00493)升2.2%。

重型裝備股：濰柴動力(02338)修訂盈利預告，預期中期多賺1.25倍至1.5倍，獲美銀美林上調目標價至8.4元，收市升11.2%，報8.06元創逾兩年高，其A股升4.51%。另外，中國重汽(03808)升11.4%；中國龍工(03339)升1.6%；三一國際(00631)升6.9%；中聯重科(01157)升1.9%，其A股升1.56%。

焦點股份

光大國際(00257)：收市急升7.7%，成交額5.38億元，集團發盈喜料中期多賺40%。同系半新股光大綠色環保(01257)亦發盈喜料中期多賺五成，股價升5.1%。

協眾國際控股(03663)：今早落鑊一度狂升六成，收市僅升26%，成交額3.9億元。集團公布，控股股東海納川香港將按每股不低於1.4元，向獨立承配人悉售2.65億股，套現最少3.71億元。

半新股：昨日高見1.73元後高台跳水的椰豐集團(01695)今日反覆向下，低見0.53元，逼近招股價0.48元，收市挫27%，成交額2.5億元。昨日上市的UTSMarketing(06113)創新低，收市跌16.6%。相反，連日受壓的中漆集團(01932)今日反彈15.4%。

鴻騰六零八八精密科技(06088)：由台灣鴻海分拆的鴻騰今日首掛，表現突出，收報3.15元，較招股價2.7元，高0.45元或16.7%，成交額達14.4億元。不計手續費，每手1000股，賺450元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。