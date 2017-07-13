港股直擊 即巿股評

高盛 周大福(01929)

評級：中性

目標價：8.50元 (較前收市價8.26元有2.9%潛在升幅)

高盛發表報告，認為周大福的同店銷售復甦可持續，惟股價目前已達到合理價值，故給予「中性」評級及12個月目標價8.5元。

周大福最新公布的首季經營數據顯示，中國內地珠寶鑲嵌首飾的同店銷售表現於季內受銷量及平均售價上升所帶動而有所改善，同期增長3%。同時，香港及澳門方面，因同店銷量回復至雙位數增長，同店銷售表現的跌幅亦收窄至單位數負4%。於季內，中國內地的同店平均售價為6100港元(2017財政年度第一季度：6000港元)，香港及澳門的同店平均售價則為10800港元(2017財政年度第一季度：12900港元)。

與去年同期相比，國際金價保持平穩。兩大巿場的黃金產品同店銷售表現均有所改善，主要由於售出黃金產品的平均單件重量有所增加。於季內，中國內地的同店銷售增長為16%，平均售價為3600港元(2017財政年度第一季度：3,000港元)，香港及澳門的同店銷售增長為9%，平均售價則為7100港元(2017財政年度第一季度：6800港元)。

高盛認為周大福的最新數據顯示同店銷售復甦將會持續，由於基數較低，相信情況可持續至2018財政年度末，尤其是香港市場。該行預計中國與香港及澳門於2018財政年度的同店銷售增長為6.4%及5.5%(2017財政年度為-5.2%及-12.4%)。

雖然公司可受惠於香港零售市場的復甦，但由於股價目前的預期市賬率為2.7倍，與環球同業的2.8倍相若，認為上升空間有限，所以給予「中性」評級。

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