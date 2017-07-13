即巿股評 港股直擊

耶媽一句加息唔急，只會未來幾年循序漸進咁加，即使今年縮表，市場仍然將耶媽言論歸類放鴿，隔晚美股做好，道指再破頂。夜期隔晚已偷步衝上26300點水平。今日港股再升，短短四個交易日，已累積近千點升幅，話咗一爆邊就冇回頭。本以為恒指喺衝破二萬六後要抖抖，今日再一口氣爆上26300水平，達到阿Man預期首個目標26350附近，即使有回吐，唔好期望有低位再畀你上車，預期再調整，恒指亦未必穿26100，可能略為調整至26100-26200作罷。今個月恒指若波幅再擴大至1500點，以低位25200點計算，恒指有條件挑戰26700點，再樂觀啲上到26800-27000點亦有機會。

恒指今早高開296點，高開再升最多340點，見26384點，創逾兩年高位，其後升勢略為回順，升幅曾收窄至211點，見26255點半日低，之後重上26300水平。恒指中午收報26323點，升279點或1.1%；國企再跑贏，中午報收10678點，升161點。

今日最開心當然係早兩日提過港交所(00388)要爆上，今朝早段力度一般，但股價升穿205元企穩，上午收市前再發力，升至208.6元超過8個月新高，半日升2.6%，報收208元。相信港交所可以跟大市拍住上，初步目標220元。已經上車當然坐定定，冇貨嘅要吼位上車。

至於中資金融股強勢依舊，係呢期升市火車頭，內地上月新增貸款和社會融資規模勝市場預期，帶動整個板塊向上。建行(00939)升0.6%；工行(01398)和中行(03988)升約1.3%。內險股噚日抖一抖，今早再回勇，平保(02318)升1.9%；國壽(02628)升1%；太保(02601)創52周新高，半日升1.9%；新華保險(01336)創逾兩年高，半日升4%；人保(01339)和太保(00966)創逾一年半高，半日分別升4.2%和升2.1%。

花旗納指回升，科網股再落鑊，龍頭騰訊(00700)逼近上市高位，半日升1.4%；美圖(01357)曾升8.9%，半日升5%，預料短期會喺9.8元至11元之間炒上落。手遊股唉豬豬(00799)半日升6.8%；金山軟件(03888)升2.1%；雲遊(00484)升3.2%；博雅(00434)升1.4%。

耶媽放鴿，較為落後嘅重磅股本地地產股跑出，阿Man認為手上農地土儲豐厚嘅四大本地大地主，長地(01113)、新地(00016)、恒地(00012)同新世界(00017)，喺政府逼於解決住屋問題之際，即使之前未有高價搶市區地，仍有大把籌碼同政府傾合作，下半年可以追落後，無貨要快啲搵個位上車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)