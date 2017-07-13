港股直擊 即巿股評

美聯儲主席耶倫在國會重申今年內有可能縮表，未來幾年漸進加息，市場解讀為鴿派言論。消息推動隔晚美股造好，道指破頂。港股連升三日、飆逾700點後，今早承勢再創超過兩年新高。

恒指今早高開296點，甫開曾升340點，見26383點，再創逾兩年新高，其後升勢回順，升幅一度收窄至211點，見26255點半日低，之後復升逾300點。恒指中午收報26323點，升279點或1.1%，大市成交額520.6億元。

國企指數報10678點，升161點或1.5%。

A股半日靠穩，滬指升0.44%；深成指升0.2%。

藍籌股普遍向上，友邦(01299)高見59.2元創上市新高，其後反覆，半日升0.3%；滙控(00005)升0.3%；港交所(00388)發力創逾8個月高，半日升2.6%；長和(00001)升1.2%；金沙中國(01928)升2.9%，為表現最好藍籌；銀娛(00027)升1.8%；神華(01088)升2.7%。相反，港鐵(00066)跌0.5%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資金融股：內地上月新增貸款和社會融資規模勝市場預期。藍籌內銀股領漲，建行(00939)升0.6%；工行(01398)和中行(03988)升約1.3%。昨日窄幅回吐的內險股今早回勇，平保(02318)升1.9%；國壽(02628)升1%；太保(02601)創52周新高，半日升1.9%；新華保險(01336)創逾兩年高，半日升4%；人保(01339)和太保(00966)創逾一年半高，半日分別升4.2%和升2.1%。

本地地產股：美聯儲主席耶倫言論偏鴿派，本地地產股跑贏大市，長實地產(01113)創逾一年半高，半日升1%；新地(00016)升2.2%；恒地(00012)升2.2%；新世界(00017)升2.5%；信置(00083)升2.2%；會德豐(00020)升1%；九倉(00004)升1.2%；。

燃氣股：升勢未見疲態，中國燃氣(00384)再創上市新高，半日升3.7%，暫時連升第9日；新奧能源(02688)創逾兩年高，暫時連升第8日，半日升2.6%；華潤燃氣(01193)獲瑞信上調目標價至36元，股價高見31.2元創上市新高，半日升0.2%；北控(00392)升2.8%；昆能(00135)升2.7%。

科網及軟件股：隔晚美國納指升1.1%，本港科網及軟件股造好，龍頭騰訊(00700)逼近上市高位，半日升1.4%；美圖(01357)曾升8.9%，半日升5%；IGG(00799)半日升6.8%；金山軟件(03888)升2.1%；雲遊(00484)升3.2%；博雅(00434)升1.4%。

焦點股份

光大國際(00257)：半日急升7.4%，成交額3.43億元，集團發盈喜料中期多賺40%。同系半新股光大綠色環保(01257)亦發盈喜料中期多賺五成，股價半日升5.3%；光大控股(00165)升1.7%。

協眾國際控股(03663)：今早落鑊一度狂升六成，半日升22%為表現最好港股，成交額3.87億元。集團公布，控股股東海納川香港將按每股不低於1.4元，向獨立承配人配售最多2.65億股，佔該公司已發行股本約33.17%，套現最少3.71億元。交易完成後，海納川香港將不再持有協眾國際任何股份；假設按最低配售價計算，較該股昨日收市價1.5元，折讓6.67%。

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