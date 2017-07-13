港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，港股承接外圍升勢，高開近300點，再創超過兩年新高。

恒指今早高開296點，甫開曾升340點，見26383點，再創逾兩年新高，其後升勢回順，升幅一度收窄至211點，見26255點半日低，之後升幅拉闊。恒指中午收報26323點，升279點或1.07%，大市交投活躍，半日成交額520.6億元。

國企指數報10678點，升161點或1.53%。

藍籌股方面，上星期出現調整的騰訊(00700)及中國聯通(00762)，周初開始回升，今早分別再升1.35%及1.47%; 吉利(00175)早段破頂，高見19.16元，再創多年新高後回軟，半日升0.86%，報18.80元。

美聯儲主席耶倫發表「鴿派」言論，表示加息和縮表將緩慢進行。消息利好近期表現落後的本地地產股，新世界(00017)升2.5%；信置(00083)升2.2%；恒地(00012)升2.17%；新地(00016)升2.24%。

內地上月新增貸款及社會融資規模勝預期，內銀股續強，建行(00939)升0.63%；工行(01398)升1.35%；中行(03988)升1.33%; 重農行(03618)升3.13%。

濠賭股亦見回勇，金沙中國(01928)升2.92%，為表現最好藍籌。銀娛(00027)升1.82%; 新濠(00200)升0.53%；美高梅(02282)升1.98%。

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