訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:58 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】燃氣股尋頂 中國燃氣暫錄九連升

放大圖片

強勢板塊燃氣股未見疲態，中國燃氣(00384)曾升3.8%，高見19.64元，再創上市新高，現升3.3%，暫時連升第9日，成交額1.5億元。

中國燃氣最新14天RSI達93.4。

新奧能源(02688)高見56元創逾兩年高，暫時連升第8日，現升3%，成交額1.43億元。

華潤燃氣(01193)高見31.2元創上市新高，現升0.5%。瑞信最新上調潤燃目標價至36元，維持「跑贏大市」評級。

北京控股(00392)最新升2.3%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。