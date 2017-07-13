強勢板塊燃氣股未見疲態，中國燃氣(00384)曾升3.8%，高見19.64元，再創上市新高，現升3.3%，暫時連升第9日，成交額1.5億元。
中國燃氣最新14天RSI達93.4。
新奧能源(02688)高見56元創逾兩年高，暫時連升第8日，現升3%，成交額1.43億元。
華潤燃氣(01193)高見31.2元創上市新高，現升0.5%。瑞信最新上調潤燃目標價至36元，維持「跑贏大市」評級。
北京控股(00392)最新升2.3%。
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