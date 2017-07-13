即巿股評 港股直擊

噚日調一調自己心態，paper trade睇升，只係睇升嘅幅度無前日咁高；果然，噚日恒指升166點收市，不過點數上恒指收報26000點樓上先至重要，反映個市嘅氣氛都非常之樂觀，就算陰陽燭出現Shooting star，都已經唔係咩一回事。

今朝起身睇電視，講返夜晚美國聯儲局主席耶倫話美國將會繼續加息，仲話未來毋須加息太多，就可以達到聯儲局認為嘅中性利率。呢番說話先彈起美股三大指數走勢，其中道指仲創歷史新高；咁樂觀嘅情況之下，港股又有乜可能唔繼續向上彈？

今朝早港股開市報26340點，噚日講嘅26200至26299點嗰堆重熊都一Q死晒；依家10點1分，恒指最高做過26383點，即係話26300至26399點嗰910張期指裏面，有八成都已經被大市食咗；若然大市再上嘅話，26400至26499點就會係最貼嘅第一梯隊，呢度有相當於746張期指。用恒指現價(用10點6分計)26271點計，向上行多228點就可以食埋26400至26499點嗰746張期指。

再睇埋下面堆牛證，最貼嘅貨位講緊係25500至25599點，呢度有相當於639張期指，對比熊證嘅期指強數確實唔係多，但單計牛證街貨嘅話就已經係重貨架啦。同樣用恒指現價計算，如果要大市向下行食第一梯隊嘅牛證的話，就要大市由現價向下行771點先到。

從恒指日線圖上技術指標去睇，雖則依家恒指又升穿咗條保歷加通道頂部(26189點)，而SlowSTC(14,3)又開始踩入超買區；但係從恒指牛熊證街貨圖去睇，向上行嘅誘因的確好大，喺呢啲火紅火綠嘅時間反手追淡嘅話，恐怕死咗都唔知咩事。

用Fibonnacci計多條數，由大時代嘅高位(2015年4月27日)28588點，向下度到上年低位(2月12日)18278點，今日恒指一彈原來就剛好彈咗上0.236樓上(0.236相當於26154點，[28588-(28588-18278)X0.236])。破得咁靚，多多少少都要順勢而行一吓，恒指牛(65515)，收回價25521點，坊間比較貼價嘅牛證，但同現價都有逾700點差距，成交大且有逾35倍槓桿，就算day trade或小注過一晚夜都OK。

呢期我同戰友Jack都對個市都麻麻地，反而最強勢嘅係Jack太太。話說噚日臨收市Jack太問Jack入滙豐控股(00005)好還是中國太保(02601)好，Jack秒答買大象，同時Jack太太亦秒入太保；結果係點？你哋check吓今日呢兩隻嘢嘅performance咪知囉。

做燈唔緊要，知道自己真係做緊燈先至最重要，因為你可以幫到你身邊嘅人做一個正確嘅決定。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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