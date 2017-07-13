港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股道指創新高，收升123點，報21532點。港股連升三日後，今早再顯著高開。

恒指高開296點或1.1%，報26340，再創逾兩年新高。開市後升幅隨即擴大，恒指暫時見最多升340點，高見26383，再刷新逾兩年高位。之後升幅收窄，暫時低見26302，升259點。截至9時54分，恒指升278點，報26321。

國企指數升166點，報10683。

上證指數報3205點，升7點或0.23%。

隔晚納指升1%，騰訊(00700)今早曾升1.8%，報286.4元，逼近288.4元之上市高位，最新升1.5%，報285.4元。

內銀股續升，工行(01398)升2.3%，報5.31元；建行(00939)高開2%，報6.47元，最新升1.4%。

長和(00001)高開2.7%，報102元，最新升1.1%。

美聯儲主席耶倫言論偏鴿派，美國年底加息機會略降，本地地產股今早跑贏大市，新地(00016)升1.6%；恒地(00012)升2%；新世界(00017)曾升逾2%，最新升1.7%。

燃氣股繼續升，中國燃氣(00384)再創新高，最新升1.6%，報19.22元。

鐵路及基建股亦跟升，中鐵(00390)升逾3%。