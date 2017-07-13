即巿股評 港股直擊

昨日港股高開後，早段曾升至26147點，創2015年7月6日以來之高位，惟之後波幅收窄，全日波幅155點。恒指收報26043點，升166點或0.64%，成交金額861.24億元。國指收報10517點，升101點或0.97%；上證收報 3197點，跌5點或0.17%。港股走勢優於A股。

恒指呈3連陽，以近「倒T字」收市，並一度升穿保歷加通道頂部，但收市水平則返回其內。恒指走勢偏強，但全日上升股份708隻，下跌767隻，市況平平。

中國央行數據顯示，6月底M2同比增長9.4%，低於預估的9.5%，增速創歷史新低。6月份新增貸款1.54萬億元人民幣，6月份社會融資規模增量1.78萬億元人民幣，均高於市場預期。6月底中國外幣存款餘額同比成長20.9%至7931億美元，為連續第11個月增加。

加拿大央行把隔夜利率目標提高0.25%至0.75%，是該行7年來首次加息，也是繼美國之後，首個加息的七大工業國(G7)成員。議息結果公布後，利好加元滙價。

聯儲局主席耶倫表示，美國經濟在未來幾年應該會繼續擴張，從而支持繼續加息。她表示，通脹是重要的不確定因素，當局正關注過低的通脹率，預料資產負債表會在2022年前後達到正常水平。聯儲局褐皮書顯示，經濟以「輕微至溫和」速度成長。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指大幅高開，挑戰26400水平。

個股介紹：

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集團公布6月份營業收入13.1億元人民幣，按年增12.3%，當期淨利潤6.5億元人民幣，按年增12.6%。期末淨資產為769.6億元人民幣。

參考彭博資料， 2017年預測市盈率為12.96倍，周息率3.16%。股份上日收報15.26元，上望17.5元，止損設於15.1元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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