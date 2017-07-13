港股直擊 即巿股評

港股轉強，加上隔晚外圍股市顯著造好，恒指今日有望再創逾兩年高位。

隔晚歐美股市造好，美國聯儲局主席耶倫國會證詞意外「放鴿」，美股高開高走，道指一度升171點，高見21580，刷新歷史新高，收市升123點報21532。科技股造好，納指收升1.1%。Facebook收升2.3%；Nvidia升4.2%，創收市新高。阿里巴巴升2.2%，報149美元，創收市新高。

美聯儲主席耶倫在國會證詞中重申美聯儲有可能在今年內實施縮表，未來幾年需要進一步漸進加息；預計未來幾年經濟將繼續溫和增長；美聯儲很可能在低通脹的情況下仍然退出刺激政策。耶倫稱，當前通脹低於目標水平，通脹對經濟狀況的反應是一大關鍵不確定因素，美國財政政策也造成了不確定性。

耶倫言論被市場視為由鷹派轉為鴿派，即不急於加息，聯儲局仍以經濟復甦為首要目標，另外亦有分析認為耶倫言論顯示聯儲局可能以縮減資產負債表取代加息。耶倫國會發表證詞後，美聯儲年內加息概率降低。據CME Fedwatch，聯邦基金期貨表明投資者預期美聯儲12月加息概率降至53%，之前為60%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.27元，較本港上日收市升0.57元。中移動(00941)ADR收報81.54元，升0.84元。騰訊(00700)ADR收報286.14元，升4.94元，逼近288.4元之歷史高位。國壽(02628)ADR收報25.14元，升0.44元。油價造好，中海油(00883)ADR收報8.69元，升9仙；中石油(00857)ADR收報4.83元，升4仙；中石化(00386)ADR收報6.17元，升0.3元。

ADR港股比例指數報26409，較周三恒指收市升364點或1.38%。恒指昨日曾升269點，高見26147，創逾兩年高位，收報26043點，升166點，連升3日累漲702點或2.8%，14天RSI升至60附近，仍未超買。不過大市升市質素平平，全日下跌股份比例53%，上升股比例47%，「不協調現象」持續。大市沽空比率升至11.6%，創一個半月高。

內地方面，今早將公布進出口數據，市場預計上月出口增長8.7%，增幅與對上一月持平。

焦點板塊

本地地產股；美聯儲年底前再加息機會降低，隔晚美國地產股領漲美股，留意本港地產股今日會否追落後。

焦點股份

光大國際(00257)：發盈喜，預期截至6月底止半年盈利按年增長40%，收益料增加60%。盈利及收益大增主要由於期內工程項目高速推進，帶動建造服務收益大幅增加等。光大國際近月股價向下，昨日見過1月中以來低位。

周大福(01929)：公布截至今年6月底首季營運數據，港澳地區和中國市場的同店銷售按年錄得改善，港澳地區同店銷售按年增長5%，而中國市場則增長11%。

華顯光電(00334)：發盈喜，預期截至6月底止6個月綜合盈利按年大幅增加，去年同期盈利401萬元人民幣。

TCL多媒體(01070)：發盈喜，預期中期盈利將按年大幅增加，去年同期股東應佔溢利為9469.4萬元。

西王特鋼(01266)：發盈喜，預期今年上半年股東應佔溢利按年升約80%至90%。

大新金融(00440)：今日除特別股息0.66元。