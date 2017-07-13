即巿股評 港股直擊

昨天大市終收復26000關位，日前的分析已指出本周下旬會有望出現突破周線向心系統的阻力25900，結果順利升穿，大市亦已發出單邊升市訊號。現時市場上仍有很多聲音，對大市的升勢抱有懷疑！結果小型牛市就在這股懷疑氣氛下誕生。

筆者奉行的計量分析，認為市場可操作卻不可預測，所以今天集中談操作。現時筆者持有價內期權長倉及當價期權長倉(參附圖)，由於大市升幅已不少，筆者把部分價內認購期權進行鎖倉，沽出7月認購期權行使價26000點，收回部分本金。現時從向心系統看，如大市跌穿25700點，便應平手持的裸頭倉位平倉，操作上未慮勝先慮敗，先要考慮自己的本金是否承受得來，其次便要考慮止損位。

而現時日線及周線均發出買入訊號，以一個中長期升市來說，周線首次發出買入訊號時往往運行時間較長，而臨近升市尾聲時，運行時間會很短，所以可以用運行時間來衡量升勢是處於那一個階段！現時此段升市是由16年12月開始的，周線首次發出升市訊號是在2月10日，一直運行至4月13日一共10星期。第二次周線發出買入訊號是在4月28日運行至6月30日，同樣是10星期。筆者昨天的分析已指出，現時周線發出訊號已預示8月走勢，如維持8-10個星期的升勢，有望升勢維持至9月中旬。而即使只有一半時間，大市也有望維持至8月18日轉折日。

而升市目標方面，連日來的分析都已指出，7月高位下限料會見27200點水平，而昨天大市雖升，不過大多數時間都是反覆消化，小時圖的超買情況已較之前改善，如今天因長周末之前出現回吐，在26000點水平反覆，有利未建倉的朋友建倉，可在再次升穿26000點時，買入7月26200點的認購期權好倉，在恒指升抵27000點時沽出26800的認購期權鎖定利潤。

月初的分析，我指出本月操作，重點是忍耐，寧願注碼少，提高大家坐倉的能力，如今天高開，甚至升達26400點水平，就不宜現階段高追，應等小時圖整固時才再建倉，反而只在現貨升抵26400點時，沽出7月認購期權26400點，好收回成本，等回吐才再建倉。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。