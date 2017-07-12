今日 18:07
重要通告
港股直擊
味千(中國)(00538)公布，截至6月底止3個月，香港同店銷售按年下跌4.6%；中國同店銷售淨增長率為1.6%。
期內，集團快速休閒餐廳業務銷售按年下跌2.7%。
摩笛誘追落後 百億掃高內銀
今日信報
DSE今放榜 1.6人爭一大學學位
紀曉風
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宣明會阿富汗宣傳主任 伊朗出生曾任助產士…
張綺霞
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二萬六關非同小可
陸文
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息口趨勢已向上 套樓騎實大笨象
習廣思
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港鐵辦共享單車啱KEY
StartupBeat
Why some Hongkongers are wary of equities
Alex Wong｜ EJ Insight
大市步入整固期 機遇不滅
富達國際
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財富管理
央視質疑樂視網涉嫌欺詐
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開市焦點:挑戰二萬六關 滙控超買
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【盤房來料】中資券商接力 內地金融股續受捧
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【輪證贏家】恒指見兩年新高 還是遇保歷加通道頂?
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任志剛:美縮表步伐要慎行 不可太急
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港股升穿二萬六 創兩年新高
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官媒再評王者榮耀 別讓網遊成生活全部
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花旗料樓價年底前有兩成潛在跌幅
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半日急升211點 內銀燃氣股勇猛
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