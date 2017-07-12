港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額99.89億元，另有約992.7萬元人民幣沽空，大市沽空比率11.6%，較上日上升約1.38個百分點，為5月23日以來新高。

中國平安(02318)連續3天全日沽空金額居首，金額15.56億元，沽空比率42.6%。

騰訊控股(00700)排第二，沽空金額5.74億元，沽空比率13.2%。

第三位是工商銀行(01398)，沽空金額5.73億元，沽空比率15.1%。

第四位是滙豐控股(00005)，沽空金額5.22億元，沽空比率23.5%。