港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展。港股兩日飆升逾500點後，今日突破兩萬六水平，創超過兩年新高。不過全日下跌股份比例較高，大市成交額亦微跌。

恒指今早高開113點，報25991點屬全日低，甫開重上兩萬六水平，最多升269點，見26147點創逾兩年新高，其後於兩萬六上方爭持，中午升211點，波幅上午成形。午後升幅收窄，一度僅升130點，之後升勢稍為拉闊。恒指收報26043點，升166點或0.6%，為6月8日以來收市新高，本周連升3日，累漲702點或2.8%。大市今日下跌股份比例53%，上升股比例47%。

全日成交額861.24億元，較上日減少約18.97億元。

國企指數收報10517點，升101點或1%。國指連升兩日，累漲302點或3%。

恒指即月期貨收市升127點或0.49%，報26097點，高水53點。

A股低收，滬指跌0.17%；深成指跌0.14%。兩市成交額約4485億元人民幣。

歐洲三大股市最新續靠穩；美國道指期貨最新升7點，報21374。美聯儲主席耶倫將於12日和13日在國會出席聽證會，就聯儲局貨幣政策接受國會議員質詢。耶倫關於加息和縮減資產負債表的最新表態也是華爾街關注的重點。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1%；友邦(01299)收報58.4元，逼近上市高位，升幅1.4%，瑞信最新上調友邦目標價至67.2元；吉利(00175)再創多年新高，收市升0.5%；聯想集團(00992)升0.6%；港交所(00388)升0.2%；煤氣(00003)升0.8%。相反，滙控(00005)高開低走收，收市跌0.5%；中移動(00941)跌0.4%；中銀香港(02388)跌0.8%；恒隆地產(00101)跌1.5%；金沙中國(01928)跌1.2%；蒙牛(02319)跌2.8%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資金融股：獲大摩唱好的內銀股領漲，建行(00939)升2.6%；工行(01398)升3.4%，為升幅最大藍籌；中行(03988)升2.4%，三股貢獻恒指115點。另外，交行(03328)升1.6%；農行(01288)升2.3%；郵儲行(01658)升2.4%。券商股亦見支持，HTSC(華泰證券)(06886)升1.5%；中國銀河(06881)升3.2%；國泰君安(02611)創上市新高，收市升0.5%。不過，個別內險高位回吐，財險(02328)創最少52周新高後，收市跌1.6%；人保(01339)亦創最少52周新高，收市跌1.6%；平保(02318)創逾兩年高，收市跌0.5%；太保(02601)跌0.5%；太平(00966)跌0.5%。

燃氣股：強勢股再跑出，中國燃氣(00384)再創上市新高，收市升4.6%，連升第8日；新奧能源(02688)創逾兩年高，收市升2.8%，連升第7日；華潤燃氣(01193)創上市新高，收市升5.5%；昆能(00135)升1.9%。另外，新天綠色能源(00956)發盈喜，預期中期盈利按年增長約60%以上，股價升5.1%。不過，昨日急升8.3%的北京控股(00392)回吐1.8%。

手機零件商：蘋果概念孖寶跑贏大市，舜宇光學(02382)創上市新高，收市升3.3%；瑞聲科技(02018)創復牌以來新高，收市升2.1%。其他手機零件商個別發展，通達(00698)跌1.7%；高偉(01415)被法巴降評級至「持有」，收市跌1.9%。半導體生產商中芯國際(00981)獲大和上調評級至「買入」，收市升4.8%。

本地酒店股：大酒店(00045)午後落鑊，曾升17.9%，見17.12元創紀錄新高，收市升9.6%，成交額達3.6億元。個別本地酒店股跟升，信和酒店(01221)創逾9年新高，收市升一成；珀麗酒店(01189)升6%；遠東酒店(00037)升4.3%；香格里拉(亞洲)(00069)升1.9%。

焦點股份

萬科(02202)：有報道指集團與雄安新區籌備工作委員會簽署協議，中國證券網引述萬科集團媒體負責人回應稱，截至目前並沒有與雄安新區簽署任何合作協議。萬科H股上午一度升逾2%，收市跌0.9%；萬科A(000002.SZ)一度升7.9%，收市升2.87%。

高鑫零售(06808)：全日表現反覆，早段升4.7%後倒跌1.1%，收市報6.2元，升0.3%。集團發盈喜，預計中期淨利潤按年大幅增長。不過，Bruno Robert Mercier辭任集團執行董事、首席執行官兼法定代表之職務，昨日起生效，集團委任Ludovic Frédéric Pierre Holinier接任。

半新股：昨日上市爆升1.58倍的椰豐集團(01695)波動，早段回吐9.7%後再炒高39.5%，見1.73元，午後高台跳水，低見0.73元，較高位瀉57.8%，收市跌40.3%，報0.74元，成交額3.31億元。同樣昨日上市的東光化工(01702)創上市新高，收市無起跌。相反，由北海集團(00701)分拆上市的中漆集團(01932)續受壓，今早創上市新低，收市跌8.5%。

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