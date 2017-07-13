即巿股評 港股直擊

舜宇光學(02382)為綜合光學零件及產品生產商，主要生產及分銷光學零件(如玻璃球面及非球面鏡片、手機及車載鏡頭等)、光電產品(手機照相模組、智能電視視頻模組及三維3D光電產品等)及光學儀器(如顯微鏡及光學測量儀器)。

集團去年業績表現亮麗，營業額按年增加36.6%至146.1億元人民幣，純利更增66.8%至12.7億元人民幣，整體毛利率上升1.8個百分點至18.3%。舜宇產品銷售有龐大增長空間，月度數據出貨量增長強勁。在剛公布6月份數字顯示，手機鏡頭出貨量按年增加61.5%至4769萬件，車載鏡頭出貨量亦增51.6%至251萬件，至於手機照相模組出貨量則升2.8%至2612萬件。

憧憬蘋果公司(Apple)及三星電子(Samsung Electronics)等智能手機生產商繼續提升產品功能，舜宇亦備受市場追捧。蘋果公司去年推出的iPhone7搭載雙鏡頭相機，其後內地多個手機品牌跟隨採用相關技術，包括華為的榮耀9及OPPO的R11，相信雙鏡頭的市場滲透率將進一步提升。

雙鏡頭技術漸被市場採用

蘋果公司今年秋季將推出新型號iPhone，或會採用3D感應攝像鏡頭；而高端安卓(Android)智能電話亦會在2018年引入，預期3D感應攝像鏡頭將逐漸被市場採用。舜宇作為手機鏡頭市場的領先企業，並掌握相關技術，相信可受惠此趨勢。

另外，近年集團的汽車鏡頭出貨量呈快速增長，由2013年的7.5萬件，急升至2016年的22.6萬件。作為全球最大的車載鏡頭供應商，全球巿佔率逾30%，產品一直領先全球，而車載鏡頭需求龐大，有關業務可望成為未來業績增長動力。

事實上，車載鏡頭技術門檻甚高，舜宇是少數掌握該技術的企業。美國、歐洲及日本等先進國家先後推出高級輔助駕駛系統(ADAS)的行業標準，內地亦開始關注ADAS的規章制度。隨着ADAS滲透度的提升，以及未來自動駕駛技術和自動緊急煞車系統等方面的發展，料有助增加產品需求。

股價今年累升逾倍

隨着市場佔有率增加、雙鏡頭手機的滲透率提高；加上3D感測鏡頭成發展趨勢，舜宇作為行業龍頭，可從中受惠，後市可續看好。惟該股股價今年累升逾倍，現價估值偏貴。若未持有該股的投資者，建議等候回調至較合理水平始作買入考慮。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期舜宇光學2017、2018及2019年每股盈利為1.898元、2.614元及3.335元人民幣，給予12個月目標價82.0港元，相當於今年預測市盈率39.1倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理