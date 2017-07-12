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今日 15:33 即巿股評 港股直擊

【短線出招】博地產股做第二梯隊

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恒指今日最多升了269點，高見26147，當時14天RSI亦只不過是62左右，所以就算尾市升幅收窄，甚至U盤再嘜低，我覺得不用擔心這個「射擊之星」，今輪升市成功避免10天線撞穿50天線，後市仲有運行，直至周線RSI升至72左近，目前為67。

金融股、內銀、內險、內房及汽車股近期升得多，要唞唞氣，接力升市的第二梯隊可能是地產股，新地(00016)及新世界(00017)自6月6日地產股大升後，已回落約9%，正呈均線滙聚，隨時突破悶局。大和最新出報和唱好地產股，話估計未來半年會有更多大交易，為地產股釋放價值。

我在7月3日的講座用了5個準則幫助大家初步篩選質優強勢股，包括:F-Score高分區(7至9分)；周線RSI高於50；一年相對恒指升5%以上；分析員評分數目＞5；市值10億以上。當時篩選結果有36隻，當中有多隻股份近期表現突出，包括吉利(00175)、德昌電機(00179)、馬鋼(00323)、中升(00881)、麗珠醫藥(01513)、建滔積層板(01888)、華潤水泥(01313)、微創醫療(00853)等。其中，微創醫療升至6.51元，升幅逾6%，蓄勢爆穿上月中高位，可以留意。

羅崇博 (杜比)

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