即巿股評 港股直擊

上周五收市後收到讀者Cary的電郵提問：「你好聶Sir，看完你的《細股解碼》專欄後獲益不少，我亦是細價股的初學者，希望請教你一隻股票，就是新時代能源(00166)。此股於今年4月曾進行供股，翻查股東大會文件及權益披露，大股東及獨立人士持有近 8成股份，初步相信已供乾，惟在中央結算系統 (簡稱CCASS) 參與者未見任何變化。另外，近年鄭氏不斷大手增持股份，加上最近再次供乾，初步相信會炒起股價。但可惜本人在0.265元入手，曾一度升至0.345元後便一直向下跌，期內成交量很低，只見幾次於供股價0.25元水平有大手成交，認為有心人在托價。然而，最近連供股價也失守，並持續陰跌，現報0.23元。未知聶Sir對此股有何看法，我又該繼續觀望還是止蝕離場呢？謝謝！」

簡述公開發售重點

此股早於2月13日晚上宣布「公開發售」，即沒有供股權可交易的供股，當時也有留意此股，供股比例為2供1，因不多於2供1，理應不用通過決議案已可進行，然而就著今次供股卻會舉行股東特別大會，按公告顯示日期為3月15日，寄發通函的預算日期則為2月28日，距離當時不足半個月，暗示有心人已收夠貨，所以筆者認為今次供股按預期時間表進行機會大。論到開會原因，是今次供股被界定為關連交易，包銷商是萬新企業有限公司 (簡稱「萬新」)，正是新時代能源的控股股東，當時佔權59.50%，該公司由周大福代理人有限公司全資擁有，而後者則由周大福(控股)有限公司擁有99.80%權益。此股有另一股東周大福企業有限公司雖佔權僅0.28%，但由於為周大福(控股)有限公司之全資附屬公司，所以視作與萬新為一致行動人士，合計佔權59.78%。值得留意今次進行供股表決只是源於「關連交易」，跟「清洗豁免」無關，理由是包銷商早已佔權超過五成，即或增持股權也不會觸發《上市規則》的強制性全購要約，毋須向其餘現有股東提出收購股份安排。

論討昔日進場時點

另外，供股價為0.25元，與當日收市價相同，為「等價供股」，應想打消散戶散東的供股意欲，連同上述沒有供股權可交易，以及大股東作包銷商，明顯是設局「供乾」的部署。由於當時股價與供股價相同，不論是否有意參與供股，也應在除權後才進場勝算較高，對於無意供股者此舉容易理解；至於有意供股者，暗示希望買入較多股份，但既然當時已見0.25元，難道在市場吸納股份不是較供股為佳嗎？選擇供股必須供股貨出爐 (4月24日) 或之後才可沽貨，距離當時超過兩個月，期間股價上揚也不能沽貨，更何況供股比例為2供1，若於除權前不是持有兩手或其倍數的股份，那麼參與供股後便會產生「碎股」，由此可見遇上「公開發售」和「等價供股」時，除權後才進場較有利。於3月17日為除權首日，股價介乎0.26至0.255元，而從3月20至24日，最低價為0.25元。此外，於3月28至30日，以及4月6至7日，股價更低於0.25元，最低為0.247元，明顯有充裕的低價進場時間。

值得思考的一件事

這樣看來，讀者於0.265元進場，認為於除權前已進場機會大，理由是從3月17日至4月7日，只有3月30日為0.265元或以上，一度高見0.275元，其他日子則在0.26至0.247元之間。不然就在4月10日或之後才可於0.265元進場，參考供股最後一天為4月11日，那麼就傾向是供股後才進場，到底又是否合適呢？

為避篇幅太長，此股後續分析，以及讀者應否繼續持股，則留待本周三續談。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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