港股直擊 即巿股評

港股連續第三個交易日上升，今早成功衝破二萬六關，並創下26147點兩年高位。恒指開市報25991點，經已係半日低位，其後升幅擴大至269點，見完高位後見回吐，升勢回順，半日升211點，報收26089點；國指則升159點，報收10575點，今日跑贏恒指。

噚日阿Man提到內銀股喺內險股連日爆升後，將急起直追，並為大市注入上升動力，結果建行(00939)、工行(01398)跟中行(03988)均延續升勢，今日升幅2.5%至3.6%。不過內險股有啲回吐，唔少股份喺創52周新高後倒跌，但回調幅度唔算大，只有平保(02318)一枝獨秀，半場以接近半日高位收市，報收55.7元，再升1.1%。

內險新高又新高、內銀股亦發力，輪都輪到中資券商股，今日呢個板塊普遍上市，當中表現最好係中國銀河(06881)，半日升近4%，創7.19元一個月新高，上破所有移動平均線，若然能升破7.25元，料可向7.5元挑戰。其他內地券商股普遍錄得1%以上升幅。

騰訊(00700)回復股王本色，股價連日回升，今日更重返280元之上，睇嚟喺下個月中派成績表前，又有機會再創新高。至於大笨象(00005)升抵75元後，超買下回一回氣，股價逆市下跌0.2元，報收74.85元。不過阿Man有信心，大笨象升勢未完，抖一抖氣又再重新出發，向80元大關進發。

港交所(00388)相對眾多重磅股，表現仍算落後，喺大市迎來新一輪升浪之際，港交所料可急起直追，股價今日溫和上升，半日報收203.8元，升0.7%。港交所表現一直落後，係上半年嘅IPO集資額跌出全球三大交易所，不過港交所已表示全力爭取沙地阿美來港上市，如果成功獲此巨無霸來港上市，以其預算集資額高達1000億美元計，港交所可望重奪IPO集資額冠軍。經過上次痛失阿里巴巴，今次爭取沙地阿美來港上市不容有失。

至於已連升多日嘅燃氣股，今日繼續做好，但唔少燃氣股14日RSI已升穿80水平，好似中國燃氣(00384)，14日RSI更超越90水平，表現極為超買，隨時出現回吐，有貨留意走勢掉頭要止賺，冇貨唔使追。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)