港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指一度挫過百點，收市升不足1點。港股兩日飆升逾500點後，今早攻上兩萬六水平，中資金融股續為升市火車頭。

恒指今早高開113點，報25991點屬半日低，甫開重上兩萬六水平，最多升269點，見26147點創逾兩年新高，其後於兩萬六上方爭持。恒指中午收報26089點，升211點或0.8%，大市成交額464.41億元。

國企指數報10575點，升159點或1.5%。

A股半日低收，滬指跌0.2%；深成指跌0.63%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.5%；友邦(01299)高見58.35元，逼近上市高位，半日升0.7%；中石化(00386)升0.9%；聯想集團(00992)升1%；港交所(00388)升0.7%。相反，滙控(00005)高開低走，半日跌0.3%；中移動(00941)跌0.1%；恒隆地產(00101)跌1.2%；銀娛(00027)跌0.2%；金沙中國(01928)跌1.4%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資金融股：獲大摩唱好的內銀股領漲，建行(00939)升2.6%；工行(01398)升3.4%；中行(03988)升3.6%，為升幅最大藍籌。另外，招行(03968)升2.7%；交行(03328)升2.3%；信行(00998)升2%；郵儲行(01658)升1.7%。券商亦見支持，中信証券(06030)升2.4%；HTSC(華泰證券)(06886)升2.7%；中國銀河(06881)升3.9%；廣發証券(01776)升1.8%。不過，個別內險高位回吐，財險(02328)創最少52周新高後，半日跌1.4%；人保(01339)亦創最少52周新高，半日跌0.3%；太保(02601)跌0.5%；太平(00966)跌0.7%。

燃氣股：強勢股今早再跑出，中國燃氣(00384)再創上市新高，半日升4.5%，暫時連升第8日；新奧能源(02688)創逾兩年高，半日升1.9%，暫時連升第7日；華潤燃氣(01193)創上市新高，半日升3.3%。另外，新天綠色能源(00956)發盈喜，預期中期盈利按年增長約60%以上，股價半日升5.1%。不過，昨日急升8.3%的北京控股(00392)回吐0.9%。

手機零件商：蘋果概念孖寶今早跑贏大市，舜宇光學(02382)創上市新高，半日升2.4%；瑞聲科技(02018)創復牌以來新高，半日升3%。其他手機零件商個別發展，通達(00698)跌2.6%；中興(00763)跌1.3%。半導體生產商中芯國際(00981)獲大和上調評級至「買入」，半日升4.4%。

焦點股份

萬科(02202)：有報道指集團與雄安新區籌備工作委員會簽署協議，中國證券網引述萬科集團媒體負責人回應稱，截至目前並沒有與雄安新區簽署任何合作協議。萬科H股一度升逾2%，半日升0.6%；萬科A(000002.SZ)一度升7.9%，半日升5.41%。

高鑫零售(06808)：高開低收，早段曾升4.7%，半日倒跌1.1%。集團發盈喜，預計中期淨利潤按年大幅增長。不過， Bruno Robert Mercier辭任集團執行董事、首席執行官兼法定代表之職務，昨日起生效，集團委任Ludovic Frédéric Pierre Holinier接任。

半新股：昨日上市爆升1.58倍的椰豐集團(01695)早段回吐9.7%，其後再落鑊炒高39.5%，見1.73元，半日低收跌4.8%，成交額1.83億元。同樣昨日上市的東光化工(01702)創上市新高，半日升6.9%。相反，由北海集團(00701)分拆上市的中漆集團(01932)續受壓，今早創上市新低，半日跌1.7%。

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