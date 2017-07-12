港股直擊 即巿股評

港股兩日飆升逾500點後，今早在中資金融股強勢下，重返兩萬六關口，並創兩年新高。

恒指今早高開113點，報25991點，已屬半日低，甫開重上兩萬六水平，隨後繼續走高，最多升點269點，見26147點創逾兩年新高。恒指中午收報26089點，升211點或0.82%，大市成交額464.41億元。

國企指數報10575點，升159點或1.53%。

藍籌股方面，瑞聲(02018)連日造好，半日升3%；騰訊(00700)成功回補上月尾的下跌裂口，今早升1.5%；友邦(01299)升0.7%。

大摩唱好的內銀股承接上日升勢，建行(00939)升2.6%；工行(01398)升3.4%；中行(03988)升3.6%；交行(03328)升2.3%。

大市向上突破，券商股受追捧，中國銀河(06881)升3.9%； 華泰證券(06886)升2.7%； 中信證券(06030)升2.4%； 海通證券(06837)升2.1%。

全國金融工作會議召開前夕，內銀及中資券商股走高外，個別內險股亦見支持，國壽(02628)升0.6%； 新華保險(01336)升0.5%； 平保(02318)升1.1%。

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