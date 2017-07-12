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今日 11:17 港股直擊 即巿股評

恒指續升逾200點 中資金融股領漲潮

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港股兩日飆升逾500點後，今早攻上兩萬六水平。中資金融股續為升市火車頭。

恒指今早高開113點，報25991點屬暫時低，甫開重上兩萬六水平，暫時最多升點269點，見26147點創逾兩年新高，其後於兩萬六上方爭持。截至上午約11時10分，恒指報26088點，升211點或0.8%，大市成交額374.48億元

國企指數報10554點，升138點或1.3%。

A股受壓，滬指跌0.46%；深成指跌0.85%。

藍籌內銀股領漲，建行(00939)升2.4；工行(01398)升2.8%；中行(03988)升2.7%。

中資金融股中，券商亦見支持，中信証券(06030)升1.5%；HTSC(華泰證券)(06886)升1.7%；中國銀河(06881)升2.9%；廣發証券(01776)升1.3%。

不過，個別內險高位回吐，財險(02328)創最少52周新高後，最新跌1.4%；人保(01339)亦創最少52周新高，現跌0.6%；太保(02601)跌0.5%；太平(00966)跌0.9%。

有報道指，萬科(02202)已與雄安新區籌備工作委員會簽署協議，中國證券網引述萬科集團媒體負責人回應稱，截至目前並沒有與雄安新區簽署任何合作協議。

萬科H股一度升逾2%，最新升1.1%，報23.5元；萬科A(000002.SZ)一度升7.9%，現升6.79%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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