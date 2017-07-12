港股直擊 即巿股評

噚日朝早個市彈咗上去之後，成個朝早就喺25800點樓下邊皮貼住行；誰知一到咗下半場開始，大摩吹起內銀一夾，就將恒指夾到上去25900點樓上，即使最後升300幾點收工，但都將唔少熊證即場打靶。至於噚日執出嚟隻恒指熊(63350)，本身諗住吼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超買時入市，其實都唔使吼，幾乎成個朝早都keep住超買，已經覺得怪怪的；至下半場至2點25分之前，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)仍然超買，但恒指數點就仲有得向上移緊，再見埋(63350)嘅走勢都心知不妙，趁2點50分恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)由超買變超賣，拿拿聲將(63350)掉走，唔好再話反唔反手入隻牛仔，飲啖水定一定驚先，呢吓壯士斷臂真係唔係講玩笑，隻熊無死到都已經執番身彩。

今朝早恒指一開見25991點，心諗：26000點一定破；與此同時，見到呢個點數反而有為噚日斷臂單嘢而有啲安慰。依家10點10分，恒指做緊26046點，升168點，最高做過26147點，見兩年新高。若然用高位26147點計，其實26100至26199點呢個長期重貨區，當中有一半貨已經被個市食咗，準確啲，坊間其實有輪商嘅恒指牛熊證街貨圖可以按每50點作為一個街貨區域，如是者今個朝早大市應該食咗25900至25949點至26100至26149點(同高位爭2點，比埋佢啦)嘅熊證，總共有2599張期指成為大戶早餐。依家最貼嘅熊證就變成係26050至26099點嘅446張期指，若然向上數兩個50點貨區，即係26200至26249點同埋26250至26299點，呢度分別有1116同264張期指，而當中26200至26249點嘅新增期指張數係咁多個貨區之中最多，又即係話噚日原來唔止得我一個人入熊博跌。

So，那又如何？咪又係要輸，但輸得嚟最重要係知道自己輸乜，就係明明留意到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)keep住係咁超買但指數點數仲有得上時，呢啲咁陰陽怪氣嘅時候都仲要叉隻腳落去，其實同抵死係無分別。知道自己衰咩就唔好被高達阿寶講中：「人類總要重複同樣的錯誤」，如果唔係多多都唔夠輸。

依家10點25分，恒指日線圖見啲技術指標被呢三日連升全部都抽起上行，所以暫時應該唔靈；而噚日一支大陽燭升穿保歷加通道中軸後，今日再升已穿埋保歷加通道頂部(26091點)，保歷加通道口亦有拓寬嘅跡象；加上上面仲有一批肥熊未食，而下面嘅牛證又遠又少貨，一啲都唔Juicy，確係無咩理由唔追升追多日嘅，但肯定嘅係今日升幅無噚日咁勁架啦。反正噚日先斷完臂，今日都係paper trade算，當重拾信心又好，重新搵返大市方向都好啦，冷靜一吓自己，調整心態再落場先係重點。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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