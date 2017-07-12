昨日上市爆升1.58倍的椰豐集團(01695)今早一度回吐9.7%，見1.12元，其後再落鑊，曾炒高39.5%，見1.73元，現升11.3%，成交額1.17億元。
集團招股價為0.48元，以1.73元計狂飆2.6倍。
相反，由北海集團(00701)分拆上市的中漆集團(01932)續受壓，今早暫時最多跌9.9%，見0.64元創上市新低，現跌7%，成交額1310萬元。集團招股價0.86元，以0.64元計累挫25.6%。
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集團招股價為0.48元，以1.73元計狂飆2.6倍。
相反，由北海集團(00701)分拆上市的中漆集團(01932)續受壓，今早暫時最多跌9.9%，見0.64元創上市新低，現跌7%，成交額1310萬元。集團招股價0.86元，以0.64元計累挫25.6%。
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