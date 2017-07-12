港股直擊 即巿股評

恒指本周連升兩日累漲536點，技術走勢改善，若果今日成交進一步配合，恒指將上試26000點關口，

隔晚美股三大指數漲跌不一， 道指收市升不足1點，報21409點；納指漲0.27%，報6193點；標普微跌0.08%，報2425點。美國總統特朗普長子公開電郵透露大選期間接觸俄羅斯人士的細節，顯示「俄羅斯政府希望幫助」他父親競選美國總統, 有人向他提供能將民主黨候選人希拉莉定罪的「高級別敏感訊息」。消息令特朗普的「通俄門」危機重燃，導致市場一度震盪，道指一度跌過百點，金價亦一度抽升，美元兑日圓跌穿114關口。

小特朗普公布的郵件使一些分析師擔心特朗普可能面臨新的彈劾，亦憂慮特朗普的政策改革前景會變得更加渺茫。

美聯儲官員講話繼續受到關注，費城聯儲銀行總裁哈克表示，通脹率放緩可能促使他支持美聯儲暫停加息；通脹放緩或是暫時現象，將繼續保持觀望；美聯儲應在今年較後時間開始縮減資產負債表；縮表後應觀察市場對此的反應再決定是否加息。

另外，市場觀望聯儲局主席耶倫今晚一連兩日出席國會作證，市場觀望氣氛濃厚。美國國家經濟顧問科恩據悉將成為耶倫接班人的高級候選人。特朗普越來越不太可能提名耶倫繼續擔任美聯儲主席。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.84元，較本港上日收市跌0.21元。中移動(00941)ADR收報81.14元, 升0.14元。騰訊(00700)ADR收報279.92元，升1.52元。國壽(02628)ADR收報24.7元，升0.1元。美國原油庫存意外大减，油價抽升，「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報8.61元，升7仙；中石油(00857)ADR收報4.79元，升1仙；中石化(00386)ADR收報6.1元，升0.26元。

ADR港股比例指數報25970，較周二恒指收市升92點或0.35%。昨日恒指午後升幅擴大至超過400點，尾段曾升441點，高見25941點，收報25877點，升377點或1.5%，創6月29日以來高位。不過大市升勢未見全面，下跌股比例有46%。恒指短期阻力為今年高位26090點，支持位參考下方的50天線約25520點附近。留意恒指成分股之中，以滙控技術上最為超買，14天RSI達79.3；其次為吉利(00175)，RSI為74.3。

焦點股份

華潤置地(01109)：公布6月合同銷售金額約100.8億元(人民幣‧下同)，按年下跌20.63%；首6個月累計合同銷售金額約632.18億元，按年增長14%。

新天綠色能源(00956)：發盈喜，預期截至6月底止中期盈利按年增長約60%以上。去年同期淨利潤3.53億元人民幣。

台泥國際(01136)：發盈喜，預期上半年將扭虧為盈，主要由於水泥市場的供需改善，水泥價格增長，盈利大幅改善。

麗珠醫藥(01513)：預期上半年淨利潤約4.9億元至5.32億元人民幣，按年增長兩成至三成，期內原料藥業務的盈利能力持續改善，保持快速增長。

高鑫零售(06808)：發出正面盈利預告，預計截至6月底止六個月的淨利潤按年大幅增長。

偉能集團(01608)：發盈喜，預期截至6月底止6個月溢利按年增加多於1.5倍。