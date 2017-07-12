即巿股評 港股直擊

江恩理論裏面，最爲坊間熟悉的工具之一是江恩扇形線。簡單來說，江恩線是根據自然法則以預定速率(我稱之爲波動率)向上或者向下延伸的直線。而扇形線則是將該江恩線的速率等分切割。筆者多年實戰經驗發現，江恩線的效果十分驚人，它不會好像均線那樣隨市場漲跌而改變，而是永遠以固定的速度行走，因此可以提前在未來畫好江恩線。神奇的是，市場價格未來在觸碰到江恩線時都會有一定的反應。

總結實戰經驗後，我將江恩扇形線取其精華，重新構建成爲江恩通道。須知交易其實只要知道這兩件事，一是趨勢，二阻力支持，然後再配合時間窗順勢而爲。而江恩通道就能告訴我們市場的趨勢方向和支持阻力位，提前做好部署。

本期分析滙豐控股(00005)作爲一實例。滙豐畫下向上江恩趨勢通道，目前股價來到了重要阻力關口75.5元至78元。該處不單是上漲通道阻力線，亦是費氏數字比例的聚焦點。因此進入這個阻力區域，輕則反覆震盪，重則見頂回落，不可掉而輕心，不要隨意追貨。我會等待整固過後調整到位的順勢買入點。而另一隻股信和置業(00083)卻已經調整到位，該股從圖形上來看出現了ABC三浪回調，此處可以注意反彈信號低吸，入市用最近低點12.4做爲止損。

相信未來一段時間，大市橫行，正是我們玩選股遊戲的時候。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。