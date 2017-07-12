即巿股評 港股直擊

筆者昨天已指出，本周有望出現700點以上周波幅，且更會出現井噴抽升，現時周波幅已達609點，向心系統再次建功，本周高位應未見，不過今明兩天大市卻會反覆。筆者用自行研發的向心系統看小時圖，現時已出現超買，幸好昨天下午3:00開始出現回吐，否則今天回吐壓力將很大。預料今天至周四會先在25800-26000點穿梭整固，消化後仍會再上。

筆者於7月3日的文章《7月牛皮不驚怕 大勢向上闖高峰》中指出，由於6月份波幅極細，7月份的月波幅下限會在6%之上，大市有望高見27200點以上水平，現時日線及周線都經過了較長時間的壓縮，今天才出現突破，將會出現一個小型單邊市。從向心系統看，下一個阻力會在27200-28500點水平，與用月波幅計算的結論相近，同時也預示8月上旬仍是利好。

板塊輪動齊發力

昨天大市有三點值得大家留意：一，之前強勢的資源股有回氣的跡象。中，長線升勢未完，只是近日需要回氣，未建倉的朋友可留意搵位建倉了。二，之前帶動大市的科技股出現回氣，而且是6月已見頂開始回調。例如：雲遊控股(00484)，網龍(00777)，金山軟件(03888)皆是如此，只有騰訊(00700)仍是中線買入訊號！三，便是內險股大幅發力，財險(02328)更是升勢強勁，內險股有望維持升勢至9月。

附圖是筆者對7月期權操作的倉位，現時審慎慢慢向目標推進，如今明兩天如筆者預期大市整固，筆者會於周四收市前買入當價7月期權好倉操作，今，明兩周都有望呈單邊升市，下周一再跟大家分析7月另一個轉折日，7月21日的操作。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。