即巿股評 港股直擊

澳門賭業復甦題材每月炒一次，行業勢頭不俗。而中小型濠賭股近月亦有一輪行業併購，相信吸引不少投資者尋寶。

十三集團(00577)上月底公布，出售所持51.76%保華建業予德祥地產(00189)附屬和總經理，總作價3億元，而預期將因出售事項而錄得虧損約3.38億元。

出售之後，集團名正言順主打旗下賭場酒店項目「十三第」，變身小型濠賭股。

宏觀點看，這次出售的最大得益者似乎不是十三集團。因為集團截至3月31日底止年度蝕4500萬元，而保華建業同期貢獻1.29億元溢利；另外，集團出售保華建業後，「十三第」預期2017年7月底前開業，即本年度業績很難短期內大幅改善。

再者，截至3月31日底止，十三集團流動負債超出其流動資產3億元；有已訂約但未於財務報表撥備之資本承擔3.69億元；亦有已授權但未訂約之資本開支近5.82億元。核數師在業績通告亦指出集團持續經營能力或存在重大不確定因素。這樣看來集團相對容易出招集資。特別要留意，集團已有一批可換股債券在對沖基金Evolution Capital Management手上，可換共3.386億股，相當擴大已發行股本約21.62%。

另外，德祥地產(00189)除了買入保華建業股份，亦為十三集團主要股東；持有保華建業餘下48.24%股份的為德祥地產旗下保華集團(00498)。這些公司全都連上剛入手德祥系不久的「仙股大王」。

十三集團股價今日低見0.83元，創超過5年新低，單是本月已來累挫48.4%，即使因「仙股大王」之名入場，現時也非好時機，股價在出售保華建業的股東特別大會舉行前難有運行。

陳鎮強

信報投資研究部

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