港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，港股昨日回升159點後，今日一舉突破10天線和20天線區間，創出本月高位。

恒指高開105點，甫開升幅收窄至96點，見25596點全日低，其後升勢轉強，收復10天線(約25629點)，半日收市前最多升292點，重上20天線(約25693點)，中午升286點。午後甫開升穿上午高位，升幅一舉突破400點，尾段曾升441點，見25941點，收市競價時段嘜低。恒指收報25877點，升377點或1.5%，創6月29日以來新高，本周連升兩日累飆536點或2.1%。大市今日上升股份比例為54%，下跌股比例46%。

全日成交額880.21億元，較上日增加約78.35億元。

國企指數收報10416點，升201點或2%。

恒指即月期貨收市升453點或1.78%，報25970點，高水92點。

A股低收，滬指跌0.3%；深成指跌0.36%。兩市成交額約4574億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升4點，報21363。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.5%，報278.4元；滙控(00005)高見75.9元，再創逾兩年高，收市升0.6%；友邦(01299)升2.4%；中移動(00941)升0.3%；瑞聲科技(02018)升3.3%。相反，領展(00823)跌0.9%；昆侖能源(00135)跌0.9%；恒安(01044)跌0.3%；恒隆地產(00101)跌0.7%。

焦點板塊

中資金融股：藍籌內銀股領漲，建行(00939)升4%；工行(01398)升3.1%；中行(03988)升2%，3股貢獻大市134點。另外，招行(03968)升3.7%，其A股升3.5%；郵儲行(01658)升3.3%。內險方面，人保(01339)創52周高，收市升6.4%，為升幅最大國指成分股；財險(02328)升2.8%；新華保險(01336)升2%；太保(02601)升2.7%；太平(00966)升7.8%；平保(02318)升1.7%；國壽(02628)升2.7%，其A股升4.6%。

汽車股：昨日普遍逆市偏軟，今日加速跑出。吉利(00175)發盈喜，料上半年純利按年大增逾1倍，股價創多年新高，收市飆7.5%為表現最好藍籌；北汽(01958)升2.5%；華晨(01114)升5.8%；東風(00489)升0.5%；廣汽(02238)升3%；長汽(02333)升0.2%。

內房股：融創中國(01918)以631.7億元人民幣收購萬達13個文化旅遊項目91%權益，和76家酒店100%權益。股價復牌低開1.9%，甫開轉升，收市急升13.6%，成交額21.08億元。昨日一度借勢炒高逾1.5倍的萬達酒店(00169)回吐7%。多隻內房股發盈喜，旭輝(00884)料中期純利增長逾1倍，股價創上市新高，收市升6.3%；中國金茂(00817)料中期純利增約1倍，收市升2%；大悅城(00207)料中期盈利增逾30%，收市升0.8%。中駿置業(01966)半年合同銷售額增30%，股價創上市新高，收市升3%。另外，豐盛控股(00607)公布，目前該公司持約9.49億股卓爾集團(02098)，以6月30日收市價計算將錄投資虧損10.86億元人民幣，豐盛跌1.6%；卓爾集團升2.2%。

燃氣股：今日顯著造好，北京控股(00392)追落後，收市升8.3%；中國燃氣(00384)創上市新高，收市升4.3%；新奧(02688)獲大和上調目標價，收市升1.3%；華潤燃氣(01193)升2.5%。

焦點股份

城建設計(01599)：股價高見5.25元創逾3個月高，收市升7.8%，連升第5日。股份成交額3.57億元，當中市前成交額達3.14億元，為最少3年來最活躍。

美圖公司(01357)：昨日見11.5元創逾3個月高位後急吐，今日進一步受壓，跌穿10元水平，曾挫6.1%，收市跌4.8%，成交額7.63億元。

重慶鋼鐵(01053)：逆市急挫12.1%，其A股(601005.SH)跌2.74%。集團公布重整進展，管理人已於7月5日啟動對公司財產和營業事務的接管工作；若人民法院未在7月3日至2017年年報披露日之間裁定批准重整計劃，A股將被暫停上市。

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