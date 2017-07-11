訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:21 港股直擊 即巿股評

恒指收市急升377點 建行騰訊領漲

放大圖片

隔晚美股個別走，港股昨日回升159點後，今日顯著造好，一舉突破10天線和20天線區間。

恒指高開105點，甫開升幅曾收窄至96點，見25596點全日低，其後升勢轉強，，臨近中午收市，最多升292點，半日高見25792點，一舉收復10天線(約25629點)及20天線(約25693點)。午後於建行(00939)及騰訊(00700)進一步走強下，恒指突破上午高位，最多升441點，見25941點全日高。恒指最終收報25877點，升377點或1.48%，大市成交額880.21億元。

國指跑贏，報10416點，升201點或1.97%。

騰訊(00700)收復上周二急跌的大部份失地，今日急升2.5%，報278.4元，居成交榜首位。

滙控(00005)高見75.90元，再創逾2年新高，收市則報75.05元，升0.6%，為成交第二大股份。

中國平安(02318)今日除息，收市升1.72%，報55.10元，為成交第三大股份。

內銀股追落後，建行(00939)急升4.04%，獨力貢獻恒指升82點，為成交第四大股份及表現第二佳藍籌。

新股椰豐集團(01695)午後再度急升，收市報1.24元，較招股價0.48元，大幅飆升1.5倍。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。