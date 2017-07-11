港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，港股昨日回升159點後，今日顯著造好，一舉突破10天線和20天線區間。

恒指高開105點，甫開升幅曾收窄至96點，見25596點全日低，其後升勢轉強，，臨近中午收市，最多升292點，半日高見25792點，一舉收復10天線(約25629點)及20天線(約25693點)。午後於建行(00939)及騰訊(00700)進一步走強下，恒指突破上午高位，最多升441點，見25941點全日高。恒指最終收報25877點，升377點或1.48%，大市成交額880.21億元。

國指跑贏，報10416點，升201點或1.97%。

騰訊(00700)收復上周二急跌的大部份失地，今日急升2.5%，報278.4元，居成交榜首位。

滙控(00005)高見75.90元，再創逾2年新高，收市則報75.05元，升0.6%，為成交第二大股份。

中國平安(02318)今日除息，收市升1.72%，報55.10元，為成交第三大股份。

內銀股追落後，建行(00939)急升4.04%，獨力貢獻恒指升82點，為成交第四大股份及表現第二佳藍籌。

新股椰豐集團(01695)午後再度急升，收市報1.24元，較招股價0.48元，大幅飆升1.5倍。

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